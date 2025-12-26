Marketler Pazar Günü Kapanacak mı? A101, ŞOK, BİM ve Migros Pazar Günü Kapalı mı Olacak?
Türkiye genelinde zincir marketlerin pazar günü çalışıp çalışmayacağı tartışması yeniden gündemde. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay sonrası konu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi zincirlerin pazar günü kapalı olması ihtimali milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Gözler ise Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek karara çevrilmiş durumda.
Marketler Pazar Günü Kapanacak mı?
Zincir Marketler A101, ŞOK, BİM, Migros ve CarrefourSA Pazar Günü Kapalı mı Olacak?
