Marketler Pazar Günü Kapanacak mı? A101, ŞOK, BİM ve Migros Pazar Günü Kapalı mı Olacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
26.12.2025 - 16:10

Türkiye genelinde zincir marketlerin pazar günü çalışıp çalışmayacağı tartışması yeniden gündemde. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay sonrası konu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle A101, ŞOK, BİM ve Migros gibi zincirlerin pazar günü kapalı olması ihtimali milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Gözler ise Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek karara çevrilmiş durumda.

Marketler Pazar Günü Kapanacak mı?

Esnaf, sanatkarlar ve perakende sektörü temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata vardıklarını açıkladı. Çalıştay, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlendi ve kamu, akademi, medya ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri toplantıya katıldı.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, düzenlemenin önünde hukuki engel bulunmadığını ifade etti. Nihai karar yetkisinin Ticaret Bakanlığı bünyesinde olduğu vurgulandı. Değerlendirme sürecinin ardından pazar günü kapanma uygulamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği netlik kazanacak.

Zincir Marketler A101, ŞOK, BİM, Migros ve CarrefourSA Pazar Günü Kapalı mı Olacak?

Pazar günü kapanma kararı onaylanırsa, BİM, A101, ŞOK ve Migros başta olmak üzere birçok zincir market pazar günleri hizmet vermeyecek. Kararın Carrefour, Mopaş gibi diğer büyük market zincirlerini de kapsaması öngörülüyor.

Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda, alınan mutabakatın tavsiye niteliği taşıdığı belirtildi. Uygulamanın hayata geçmesi Ticaret Bakanlığı değerlendirmesine bağlı olacak. Resmi karar açıklanana kadar A101, ŞOK, BİM ve Migros marketlerin pazar günü çalışma düzeninde değişiklik bulunmuyor. Gelişmeler netleştikçe kamuoyuna duyuru yapılması bekleniyor.

