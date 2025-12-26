Marketler Pazar Günü Kapanacak mı? A101, ŞOK, BİM ve Migros Pazar Günü Kapalı mı Olacak?

Pazar günü kapanma kararı onaylanırsa, BİM, A101, ŞOK ve Migros başta olmak üzere birçok zincir market pazar günleri hizmet vermeyecek. Kararın Carrefour, Mopaş gibi diğer büyük market zincirlerini de kapsaması öngörülüyor.

Sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda, alınan mutabakatın tavsiye niteliği taşıdığı belirtildi. Uygulamanın hayata geçmesi Ticaret Bakanlığı değerlendirmesine bağlı olacak. Resmi karar açıklanana kadar A101, ŞOK, BİM ve Migros marketlerin pazar günü çalışma düzeninde değişiklik bulunmuyor. Gelişmeler netleştikçe kamuoyuna duyuru yapılması bekleniyor.