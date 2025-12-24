onedio
2026 Dul ve Yetim Maaşları Ne Kadar Oldu? Dul ve Yetim Maaşları Ne Kadar Zamlanacak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 08:49

Yeni yıla kısa süre kala sosyal yardım ödemeleri gündemin üst sıralarında yer alıyor. 2026 yılı dul ve yetim maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ve memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacak. Temmuz döneminde yapılan artış sonrası gözler Ocak ayına çevrildi. Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasıyla birlikte sosyal destek kalemlerinde artış beklentisi güçlendi. 

Dul ve yetim aylıkları da Ocak 2026 döneminde zamlı olarak ödenecek.

2026 Dul ve Yetim Maaşları Ne Kadar Olacak?

Dul ve yetim maaşları, vefat eden sigortalının emekli aylığı üzerinden hisse oranına göre ödeniyor. Sigortalının çocuğu olmaması halinde eşe yüzde 75, çocuk bulunması halinde ise yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklar için bağlanan yetim aylıkları ise yüzde 25 hisse üzerinden hesaplanıyor.

2026 yılı için geçerli olacak dul ve yetim maaş tutarları, memur maaşlarına uygulanacak zam oranı netleştiğinde belirlenecek. Yıl sonu enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda Ocak ayında yapılacak artışla birlikte yeni tutarlar resmiyet kazanacak.

Dul ve Yetim Maaşları Ne Kadar Zamlanacak?

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyon verilerine göre emekli maaşları için yüzde 11,21 oranında artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Merkez Bankası yıl sonu beklentileri doğrultusunda Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle zam oranının yüzde 12,5 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Dul ve yetim aylıkları, emekli maaşlarına paralel şekilde artırıldığı için Ocak 2026 döneminde aynı oranda zam alması bekleniyor. Kesin oran, 5 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisiyle netleşecek.

2026 Dul ve Yetim Maaşı Zam Hesaplaması

Beklenen yüzde 12,5 zam oranı üzerinden yapılan hesaplamalar şu şekilde:

  • 10.000 TL dul veya yetim maaşı alanlar

  • Zam sonrası tutar: 11.250 TL

  • 12.000 TL dul maaşı alanlar

  • Zam sonrası tutar: 13.500 TL

  • 14.000 TL dul veya yetim maaşı alanlar

  • Zam sonrası tutar: 15.750 TL

