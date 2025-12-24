2026 Dul ve Yetim Maaşları Ne Kadar Oldu? Dul ve Yetim Maaşları Ne Kadar Zamlanacak?

Yeni yıla kısa süre kala sosyal yardım ödemeleri gündemin üst sıralarında yer alıyor. 2026 yılı dul ve yetim maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ve memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanacak. Temmuz döneminde yapılan artış sonrası gözler Ocak ayına çevrildi. Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasıyla birlikte sosyal destek kalemlerinde artış beklentisi güçlendi.

Dul ve yetim aylıkları da Ocak 2026 döneminde zamlı olarak ödenecek.