Psikolojiye Göre Yavaş Yürümek Ne Anlama Geliyor?

Yürüyüş hızı, karakter yapısı hakkında sandığımızdan çok daha fazla ipucu veriyor. Psikoloji alanındaki çalışmalar, adım temposunun duygu durumu ve zihinsel süreçlerle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Özellikle yavaş yürüyen kişiler üzerine yapılan analizler dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Oysa yavaşlık, çoğu durumda zayıflıkla değil farkındalıkla ilişkili.

Kaynak