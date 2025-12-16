Psikolojiye Göre Dağınık Olmak Ne Anlama Geliyor?

Minnesota Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarda, dağınık ortamlarda çalışan katılımcıların daha özgün fikirler geliştirdiği gözlemlendi. Temiz alanlarda bulunan katılımcılar daha güvenli ve geleneksel tercihlere yönelirken, düzensiz alanlardaki kişiler yeni fikirlere daha açık davrandı.

Uzman Kathleen Vohs’a göre düzensiz ortamlar, alışılmış kalıpları kırmaya yardımcı oluyor. Tarihte Albert Einstein, Mark Twain ve Steve Jobs gibi isimlerin dağınık çalışma alanları da yaratıcılıkla düzensizlik arasındaki ilişkiye örnek gösteriliyor.