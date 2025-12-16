Gece Kaloriferi Kapatıp Uyumak Faturayı Düşürür mü?

Isıtma sistemleri üzerine çalışan uzmanlara göre gece boyunca kaloriferi kapatmak, ilk bakışta mantıklı görünse de uzun vadede beklenen tasarrufu sağlamıyor. Soğuk hava koşullarında ev içi sıcaklık hızla düşüyor ve yapı, dış ortama daha fazla ısı kaybediyor. Sabah saatlerinde sistem yeniden çalıştırıldığında ise kombi ya da kazan, ortamı ısıtmak için daha yoğun enerji harcıyor.

Yapılan hesaplamalar, sabaha karşı yaşanan yüksek enerji tüketiminin gece kapatılarak sağlanan kazancı büyük ölçüde dengelediğini gösteriyor. Isıtma sistemleri, sabit ve dengeli sıcaklık koşullarında daha verimli çalışıyor. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin enerji tüketimini artırdığı konusunda hemfikir.