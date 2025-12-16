onedio
Gece Kaloriferi Kapatıp Uyumak Faturayı Düşürür mü?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 11:36

Kış aylarında artan doğalgaz faturaları, evlerde gece ısınma alışkanlıklarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle uyku saatlerinde kaloriferi kapatmanın tasarruf sağlayıp sağlamadığı merak ediliyor. Enerji uzmanları ve ısıtma sistemleri alanında çalışan firmalar, konuya net yanıtlar veriyor. Yapılan hesaplamalar, tamamen kapatmak ile derece düşürmek arasındaki farkı açık şekilde ortaya koyuyor.

Gece kaloriferi tamamen kapatmak sanıldığı kadar tasarruflu değil

Isıtma sistemleri üzerine çalışan uzmanlara göre gece boyunca kaloriferi kapatmak, ilk bakışta mantıklı görünse de uzun vadede beklenen tasarrufu sağlamıyor. Soğuk hava koşullarında ev içi sıcaklık hızla düşüyor ve yapı, dış ortama daha fazla ısı kaybediyor. Sabah saatlerinde sistem yeniden çalıştırıldığında ise kombi ya da kazan, ortamı ısıtmak için daha yoğun enerji harcıyor.

Yapılan hesaplamalar, sabaha karşı yaşanan yüksek enerji tüketiminin gece kapatılarak sağlanan kazancı büyük ölçüde dengelediğini gösteriyor. Isıtma sistemleri, sabit ve dengeli sıcaklık koşullarında daha verimli çalışıyor. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerinin enerji tüketimini artırdığı konusunda hemfikir.

Asıl tasarruf yöntemi sıcaklığı düşürmekten geçiyor

Enerji verimliliği alanında çalışan firmalar, gece saatlerinde kaloriferi kapatmak yerine sıcaklığı düşürmeyi öneriyor. Genel tavsiye, uyku süresi boyunca termostat ayarının yaklaşık 8 derece azaltılması yönünde. Her 1 derecelik düşüş, ısınma giderlerinde ortalama yüzde 1 tasarruf sağlayabiliyor.

Gece boyunca 8 saatlik uyku süresinde yapılan ayarlama, yıllık bazda ciddi rakamlara ulaşıyor. Isı kaybının yavaşlaması sayesinde sabah saatlerinde sistem daha kısa sürede dengeye ulaşıyor ve aşırı tüketim oluşmuyor.

Sağlık ve ev güvenliği de göz ardı edilmemeli

Doktorlar, uyku kalitesi açısından oda sıcaklığının çok fazla düşmemesi gerektiği uyarısında bulunuyor. 15 derecenin altındaki ortam sıcaklıkları, uyku bölünmesine ve dinlenme kalitesinin düşmesine yol açabiliyor. Uzun vadede yetersiz uyku, iş performansını ve genel sağlığı olumsuz etkiliyor.

Ev güvenliği tarafında ise risk daha yüksek. Kış koşullarında ısıtmanın tamamen kapatılması, tesisat sistemlerinde donma tehlikesini artırıyor. Donan borular, ciddi su baskınlarına ve yüksek onarım masraflarına neden olabiliyor. 

Uzmanlar, programlanabilir termostat kullanımıyla gece ve gündüz ayarlarının otomatik hale getirilmesini öneriyor. Böylece hem enerji giderleri kontrol altına alınıyor hem de olası hasarların önüne geçiliyor.

