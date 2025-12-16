onedio
2025’te İçimizi Yumuşacık Eden Olaylar: Gündemin Arasında Nefes Aldırdılar

2025'te İçimizi Yumuşacık Eden Olaylar: Gündemin Arasında Nefes Aldırdılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 08:01

Yoğun gündemlerin arasında insanın içini hafifleten anlar, her zaman daha çok akılda kalıyor. 2025 yılı da tam olarak böyle görüntülerle hatırlandı. Kimi zaman insan ve hayvan arasındaki saf bağ, kimi zaman küçük ama anlamı büyük jestler yüzlerde tebessüm yarattı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, ortak duygularda buluşturdu. 

İşte 2025’te içimizi yumuşacık eden o anlar...

Yaren Leylek, 14’üncü yılında da Adem Amca’yı yalnız bırakmadı

Yaren Leylek, 14’üncü yılında da Adem Amca’yı yalnız bırakmadı

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü, her yıl mart ayında tanıdık misafirini bekliyor. Yaren Leylek ile Adem Yılmaz arasında yıllardır süren dostluk, artık Türkiye’nin ortak hikayelerinden sayılıyor. Bu yıl geciken dönüş, köyde endişe yarattı. Eşi Nazlı Leylek yuvasına ulaşmıştı ancak Yaren ortalarda görünmüyordu.

Beklenen haber 15 Mart günü geldi. Fotoğrafçı Alper Tüydeş’in objektifine yansıyan karelerde Yaren Leylek, Adem Amca’nın kayığına kondu. Kavuşma anı, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ali Asaf için gökyüzüne yükselen balonlar umut oldu

Ali Asaf için gökyüzüne yükselen balonlar umut oldu

Ali Asaf’ın kanseri yendiği haberi, sosyal medyada yapılan sade çağrıyla yayıldı. Babasının TikTok üzerinden paylaştığı 'Oğlum balon uçurmak istiyor, gelir misiniz?' mesajı, binlerce kişiye ulaştı. İstanbul Sancaktepe’de düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi ellerindeki balonlarla buluştu.

Belediyenin de destek verdiği organizasyonda balonlar gökyüzüne bırakıldı. Ali Asaf, babasının kucağında kalabalığı izledi. Ailenin gözyaşları, izleyenleri derinden etkiledi. Gelinlik ve damatlıkla etkinliğe katılan çift ise görüntülere ayrı anlam kattı.

Çiftlikteki yaramaz yavru kedi gönülleri fethetti

Ana sınıfı öğrencilerinin Anıtkabir yürüyüşü izleyenleri duygulandırdı

Veterinere giderken buzağısına sarılan çocuk kalpleri ısıttı

Üniversite sınavı çıkışında kızını çiçekle karşılayan baba kalpleri eritti

Üniversite sınavı çıkışında kızını çiçekle karşılayan baba kalpleri eritti

Muş’ta YKS’ye giren kızını fakülte önünde bekleyen Mehmet Emin Gülen, sınav çıkışı koşarak yanına gitti. Elindeki çiçeklerle kızına sarıldığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada 'yılın babası' notuyla paylaşıldı. Baba Gülen’in “Kızım çıktığında, ona doğru koştuğumda sanki dünyalar benim oldu' sözleri, izleyenleri duygulandırdı.

30 yıl emek veren öğretmene okuldan unutulmaz veda

Camide namaz kılan vatandaşlarla oyun oynayan kedi yüzleri gülümsetti

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
