2025’te İçimizi Yumuşacık Eden Olaylar: Gündemin Arasında Nefes Aldırdılar
Yoğun gündemlerin arasında insanın içini hafifleten anlar, her zaman daha çok akılda kalıyor. 2025 yılı da tam olarak böyle görüntülerle hatırlandı. Kimi zaman insan ve hayvan arasındaki saf bağ, kimi zaman küçük ama anlamı büyük jestler yüzlerde tebessüm yarattı. Sosyal medyada paylaşılan kareler, ortak duygularda buluşturdu.
İşte 2025’te içimizi yumuşacık eden o anlar...
Yaren Leylek, 14’üncü yılında da Adem Amca’yı yalnız bırakmadı
Ali Asaf için gökyüzüne yükselen balonlar umut oldu
Çiftlikteki yaramaz yavru kedi gönülleri fethetti
Ana sınıfı öğrencilerinin Anıtkabir yürüyüşü izleyenleri duygulandırdı
Veterinere giderken buzağısına sarılan çocuk kalpleri ısıttı
Üniversite sınavı çıkışında kızını çiçekle karşılayan baba kalpleri eritti
30 yıl emek veren öğretmene okuldan unutulmaz veda
Camide namaz kılan vatandaşlarla oyun oynayan kedi yüzleri gülümsetti
