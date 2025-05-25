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Yüzlerce İnsan Tek Yürek Oldu: Sancaktepe Belediyesi’nden Kanseri Yenip Balonlarını Uçuran Ali Asaf Paylaşımı!

Yüzlerce İnsan Tek Yürek Oldu: Sancaktepe Belediyesi’nden Kanseri Yenip Balonlarını Uçuran Ali Asaf Paylaşımı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.05.2025 - 20:02

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Geçtiğimiz günlerde, 3 yaşındaki minik Ali Asaf'ın babasının yaptığı paylaşım sosyal medyada viral olmuştu. Oğlu Ali Asaf'ın kanseri yendiğini, “Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum balon uçurmak istiyor' sözleriyle duyuran babayı duyan  Sancaktepe Belediyesi harekete geçmiş ve minik Ali için organizasyon düzenlenmişti.

Sabah saatlerinde yüzlerce insan tek yürek oldu, balonlar Ali Asaf için uçuruldu. Sancaktepe Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından bugünden geriye kalan, tüyleri diken diken eden görüntüleri paylaştı.

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Belediyenin yaptığı açıklamada vatandaşlar 25 Mayıs Pazar günü minik Ali Asaf için düzenlenecek organizasyona çağırılmıştı.

Belediyenin yaptığı açıklamada vatandaşlar 25 Mayıs Pazar günü minik Ali Asaf için düzenlenecek organizasyona çağırılmıştı.

Sabah saatlerinde önce araba konvoyları oluşturuldu, camlarından balonlar sarkan yüzlerce araba Ali Asaf için meydanda toplandı. Ali Asaf'ın yüzünden tebessüm bir an olsun eksik olmazken, babasının gözyaşlarına boğulduğu anlar da kalbimize dokunmuştu. 

Sancaktepe Belediyesi'nin paylaşımıyla Ali Asaf'ın saf mutluluğunu ilk kez bu kadar yakından görmüş olduk! Sen hep gül, hep umutla bak hayata Ali Asaf!❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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