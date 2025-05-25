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"Fazla Çevremiz Yok" Demişti: Ali Asaf'la Balon Uçurmak İçin Toplanan Onlarca Kişi İçimizi Isıttı

"Fazla Çevremiz Yok" Demişti: Ali Asaf'la Balon Uçurmak İçin Toplanan Onlarca Kişi İçimizi Isıttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.05.2025 - 17:13

Ali Asaf bebeğin kanseri yendiğini duyuran babasının, “Bizim fazla çevremiz yok” diyerek yaptığı duygusal paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Balon uçurma çağrısına yüzlerce kişi destek verirken, Sancaktepe Belediyesi de etkinlik için harekete geçti. Toplanan onlarca kişi adeta içimizi ısıttı. Sosyal medya kullanıcıları mutluluklarını gizleyemediler.

Buyrun beraber bakalım...

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Hatırlarsanız bir baba, oğlunun kanseri yenişini sosyal medyada paylaşmıştı.

Hatırlarsanız bir baba, oğlunun kanseri yenişini sosyal medyada paylaşmıştı.

Akabinde “Bizim fazla çevremiz yok” diye başlayan paylaşım, vatandaşları Ali Asıf bebek için balon uçurmaya çağırıyordu. Herkesi duygulandıran bu paylaşıma ailenin yaşadığı Sancaktepe Belediyesi de tepkisiz kalmadı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlar 25 Mayıs Pazar günü minik Ali Asaf için düzenlenecek organizasyona çağırıldı.

O anlar adeta hepimizin içini ısıttı:

Sosyal medya kullanıcıları da onlarca kişinin birlik olduğunu görünce çok mutlu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları da onlarca kişinin birlik olduğunu görünce çok mutlu oldu.

Mutluluklarını sosyal medyada dile getirdiler. Gelin, beraber bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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