"Fazla Çevremiz Yok" Demişti: Ali Asaf'la Balon Uçurmak İçin Toplanan Onlarca Kişi İçimizi Isıttı
Ali Asaf bebeğin kanseri yendiğini duyuran babasının, “Bizim fazla çevremiz yok” diyerek yaptığı duygusal paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. Balon uçurma çağrısına yüzlerce kişi destek verirken, Sancaktepe Belediyesi de etkinlik için harekete geçti. Toplanan onlarca kişi adeta içimizi ısıttı. Sosyal medya kullanıcıları mutluluklarını gizleyemediler.
Buyrun beraber bakalım...
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Hatırlarsanız bir baba, oğlunun kanseri yenişini sosyal medyada paylaşmıştı.
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Sosyal medya kullanıcıları da onlarca kişinin birlik olduğunu görünce çok mutlu oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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