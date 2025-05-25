Vücudunuz Sizi Uyarıyor: Yanlış Bir İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretler

Bazen mantıken her şey yolunda gibi görünse de kendinizi huzursuz, yorgun ya da tükenmiş hissedebilirsiniz. Bu durumun nedeni sadece duygusal değil; biyolojik de olabilir. Hormonlar, yaşadığınız ilişkinin vücudunuz üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyabilir.

Balance My Hormones adlı sağlık platformundan hormon sağlığı uzmanı Mike Kocsis, bazı hormonal değişimlerin, içinde bulunduğunuz ilişkinin sizin için uygun olmadığını gösteriyor olabileceğini belirtiyor.