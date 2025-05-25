Vücudunuz Sizi Uyarıyor: Yanlış Bir İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretler
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Bazen bir ilişkinin içinde olsak da kendimizi huzursuz, yorgun ya da sebepsiz yere gergin hissederiz. Uzmanlara göre hormonlarımız bize bir ilişkinin bize iyi gelip gelmediğini açıkça gösterebilir. Peki vücudumuzun yanlış bir ilişkide olduğunu gösterdiği belirtiler neler?
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Bir ilişkinin sağlıklı olup olmadığını anlamak her zaman kolay olmaz.
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Kortizol seviyeniz yükselebilir, kendinizi sürekli tetikte hissedebilirsiniz.
Dopamin de önemli.
Bağ kurma hissinin zayıfladığını hissediyor musunuz?
Duygusal denge kaybı yaşıyorsanız bazı şeyleri masaya yatırmanın zamanı gelmiş demektir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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