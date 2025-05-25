onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Vücudunuz Sizi Uyarıyor: Yanlış Bir İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretler

Vücudunuz Sizi Uyarıyor: Yanlış Bir İlişkide Olduğunuzu Gösteren İşaretler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.05.2025 - 11:18

Bazen bir ilişkinin içinde olsak da kendimizi huzursuz, yorgun ya da sebepsiz yere gergin hissederiz. Uzmanlara göre hormonlarımız bize bir ilişkinin bize iyi gelip gelmediğini açıkça gösterebilir. Peki vücudumuzun yanlış bir ilişkide olduğunu gösterdiği belirtiler neler?

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir ilişkinin sağlıklı olup olmadığını anlamak her zaman kolay olmaz.

Bir ilişkinin sağlıklı olup olmadığını anlamak her zaman kolay olmaz.

Bazen mantıken her şey yolunda gibi görünse de kendinizi huzursuz, yorgun ya da tükenmiş hissedebilirsiniz. Bu durumun nedeni sadece duygusal değil; biyolojik de olabilir. Hormonlar, yaşadığınız ilişkinin vücudunuz üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koyabilir.

Balance My Hormones adlı sağlık platformundan hormon sağlığı uzmanı Mike Kocsis, bazı hormonal değişimlerin, içinde bulunduğunuz ilişkinin sizin için uygun olmadığını gösteriyor olabileceğini belirtiyor.

Kortizol seviyeniz yükselebilir, kendinizi sürekli tetikte hissedebilirsiniz.

Kortizol seviyeniz yükselebilir, kendinizi sürekli tetikte hissedebilirsiniz.

Kortizol, vücudun temel stres hormonudur. Normalde sizi uyanık ve tetikte tutmak için devreye girer. Ancak sağlıksız bir ilişkide kortizol seviyesi kronik olarak yükselir ve bu durum fiziksel ve duygusal tükenmişliğe yol açabilir.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler:

  • Yeterince uyusanız bile kendinizi sürekli yorgun hissetmek

  • Partnerinizle aynı ortamda bulunduğunuzda gerginleşmek

  • Uyumakta zorlanmak, sık sık uyanmak

  • Sürekli tetikte olmak (örneğin, omuzların gergin, çene kasılı hissetmesi)

  • Partnerle vakit geçirmekten çok, uzak durmanın rahatlatması.

Kortizol seviyenizin kronik olarak yüksek olması, ilişkinin sizin için bir stres kaynağına dönüştüğünün açık bir göstergesi olabilir.

Dopamin de önemli.

Dopamin de önemli.

Dopamin, ödül ve haz duygusunu tetikleyen nörotransmitterdir. İlişkinin başlarında dopamin seviyesi yükselir, bu da heyecanı beraberinde getirir. Ancak sağlıksız ilişkilerde dopamin, bağımlılık yaratan bir döngüye dönüşebilir.

Uyarı işaretleri:

  • Partnerinizin ilgisini almak için sürekli çaba göstermek

  • İlişkinin başındaki güzel anıları sürekli hatırlamak ve onlara geri dönme arzusu

  • İlişkiyi sonlandırma düşüncesi sizi paniğe sürüklüyor ama ilişki de sizi tüketiyor

  • Duygusal iniş çıkışlara bağımlı hale gelmek

Dopamin salınımındaki bu dengesizlik, duygusal olarak dengesiz ama kopması güç ilişkilerin temelinde yer alabilir.

Bağ kurma hissinin zayıfladığını hissediyor musunuz?

Bağ kurma hissinin zayıfladığını hissediyor musunuz?

Oksitosin, güven ve bağ kurma hormonudur. Dokunma, yakınlık ve karşılıklı anlayışla artar. Ancak duygusal kopukluk, güvensizlik ya da kırılganlık arttıkça bu hormonun seviyesi düşer.

Gözlemlenebilecek durumlar:

  • Fiziksel temasın sizi rahatsız etmeye başlaması

  • Sarılma, öpüşme gibi yakın anları istememek ya da anlamını yitirmesi

  • Partnerle geçirilen zamanın anlamsız veya zorunlu hale gelmesi

  • Yalnız kalma isteğinin artması

  • Göz temasından kaçınmak, duygusal olarak geri çekilmek

Bu belirtiler ilişkinizdeki duygusal bağın ciddi şekilde zayıfladığını gösterebilir.

Duygusal denge kaybı yaşıyorsanız bazı şeyleri masaya yatırmanın zamanı gelmiş demektir.

Duygusal denge kaybı yaşıyorsanız bazı şeyleri masaya yatırmanın zamanı gelmiş demektir.

Serotonin, ruh hali, uyku düzeni ve genel mutluluk hissini düzenleyen bir hormondur. Sağlıklı ilişkilerde serotonin seviyesi dengededir. Ancak sürekli tartışmalar, güvensizlik ya da duygusal istikrarsızlık serotonin düzeyini düşürebilir.

Dikkat edilmesi gereken işaretler:

  • Sürekli bir mutsuzluk ya da duygusal boşluk hissi

  • Sevdiğiniz aktivitelerden keyif alamamak

  • Uyku düzeninizin bozulması (aşırı uyuma ya da uykusuzluk)

  • İştah değişiklikleri

  • “Artık kendim gibi hissetmiyorum” düşüncesi

Bu belirtiler ilişkinizin ruh sağlığınızı olumsuz etkilediğine dair güçlü bir sinyal olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Östrojen ve testosteron...

Östrojen ve testosteron...

Östrojen ve testosteron, yalnızca cinsellik değil aynı zamanda öz güven ve enerji seviyeleriyle de bağlantılıdır. Sağlıklı bir cinsel yaşam, güven ve duygusal yakınlıkla mümkündür. Bu hormonların düşüşü, cinsel isteksizlik ve duygusal uzaklık şeklinde kendini gösterebilir.

Gözlemlenebilecek belirtiler:

  • Partnerinize karşı cinsel isteksizlik ya da tiksinme hissi

  • Cinsel yakınlık sırasında duygusal kopukluk yaşamak

  • Başkalarıyla olmak hayali kurmak, zevk için değil, özgür hissetmek için

  • Cinselliğin keyifli değil, görev gibi gelmesi

Bu durum fiziksel yakınlıkta yaşanan sorunların duygusal kaynaklı olduğunu ve ilişkinin temelinde çözülmemiş problemler olduğunu gösterebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın