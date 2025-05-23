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Estetik Takıntısı Pahalıya Patladı: Dilini İkiye Böldürdükten Sonra Konuşma Yetisini Kaybeden Kadın

Estetik Takıntısı Pahalıya Patladı: Dilini İkiye Böldürdükten Sonra Konuşma Yetisini Kaybeden Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.05.2025 - 23:22

Mary isimli bir kadın, 18 yaşına girdikten sonra başladığı vücut modifikasyon sürecinde şimdiye kadar yaklaşık binlerce lira harcadı. Bu süreçte dilini ortadan ikiye ayırarak en dikkat çeken değişikliği yapan Shihadeh, operasyonun ardından konuşma yetisini geçici olarak kaybetti. Konuşma becerisini yeniden kazanabilmek için haftalar süren egzersizler yapmak zorunda kalan genç kadın, yaşadığı süreci sosyal medyada paylaştı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Sizleri Mary ile tanıştıralım. Kendisi, 18 yaşından bu yana vücudunda bazı değişiklikler yapıyor.

Sizleri Mary ile tanıştıralım. Kendisi, 18 yaşından bu yana vücudunda bazı değişiklikler yapıyor.

Dövme, piercing derken bu süreçte yaklaşık 8 bin sterlinden (yaklaşık 400 bin TL) harcamış. Fakat vücudunda yaptığı son değişiklik Mary için yeni bir sonun başlangıcı oldu. Dilini ortadan ikiye kestiren Mary, konuşma yetisini kaybetti.

Konuşmayı yeniden öğreniyor.

Konuşmayı yeniden öğreniyor.

Dikişleri alınana kadar konuşamayan Mary, enfeksiyon korkusuyla da o süreçte diline dokunmaktan çekinmiş.

Sonrasında ise iki dilini de ayrı tutmak için düzenli egzersizler yapmaya başlamış; her iki tarafı tutup aşağı doğru çekmek, kasları ayrı çalıştırmak gerekmiş. Dört haftalık süreçte hem peltek konuşmayı önlemiş hem de ‘split tongue’ hareketlerini öğrenmeye başlamış.

Artık nihayetinde yavaş yavaş konuşabiliyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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