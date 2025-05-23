Estetik Takıntısı Pahalıya Patladı: Dilini İkiye Böldürdükten Sonra Konuşma Yetisini Kaybeden Kadın
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Mary isimli bir kadın, 18 yaşına girdikten sonra başladığı vücut modifikasyon sürecinde şimdiye kadar yaklaşık binlerce lira harcadı. Bu süreçte dilini ortadan ikiye ayırarak en dikkat çeken değişikliği yapan Shihadeh, operasyonun ardından konuşma yetisini geçici olarak kaybetti. Konuşma becerisini yeniden kazanabilmek için haftalar süren egzersizler yapmak zorunda kalan genç kadın, yaşadığı süreci sosyal medyada paylaştı.
İşte detaylar...
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Sizleri Mary ile tanıştıralım. Kendisi, 18 yaşından bu yana vücudunda bazı değişiklikler yapıyor.
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Konuşmayı yeniden öğreniyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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