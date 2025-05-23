Estetik Takıntısı Pahalıya Patladı: Dilini İkiye Böldürdükten Sonra Konuşma Yetisini Kaybeden Kadın

Dikişleri alınana kadar konuşamayan Mary, enfeksiyon korkusuyla da o süreçte diline dokunmaktan çekinmiş.

Sonrasında ise iki dilini de ayrı tutmak için düzenli egzersizler yapmaya başlamış; her iki tarafı tutup aşağı doğru çekmek, kasları ayrı çalıştırmak gerekmiş. Dört haftalık süreçte hem peltek konuşmayı önlemiş hem de ‘split tongue’ hareketlerini öğrenmeye başlamış.

Artık nihayetinde yavaş yavaş konuşabiliyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!