Düşünmeden Hareket Ediyorlar: İlişkilere Herkesten Hızlı Atılan 5 Burç

Yay burcu için her yeni ilişki, keşfedilecek bir macera gibidir. Ortak değerler ve heyecan verici bir başlangıç varsa, hemen duygusal olarak bağlanabilir. Dışarıdan özgür ruhlu ve rahat görünebilirler; ancak bu rahatlık, zaman zaman fazla hızlı sözler vermelerine neden olur. Sonrasında ise özgürlük ihtiyaçlarını fark edip geri adım atabilirler.