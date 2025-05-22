Başları Dertten Kurtulmuyor: Hayata Çile Çekmek İçin Gönderilmiş Burçlar
Kimi insanlar daha doğuştan itibaren türlü zorluklarla karşılaşır, mücadele etmeyi çok erken yaşlarda öğrenmek zorunda kalır. Astrolojide ise bazı burçların hayatta çektiği zorlukların daha fazla olduğu düşünülür. Bazıları duygusal olarak daha kırılgandır, kimi sürekli sorumlulukların altında ezilir, kimi ise içsel yalnızlığıyla mücadele eder. Peki en çok 'çile' çeken burçlar hangileri?
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Akrep Burcu
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Oğlak Burcu
Balık Burcu
Yengeç Burcu
Kova Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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