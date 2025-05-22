Başları Dertten Kurtulmuyor: Hayata Çile Çekmek İçin Gönderilmiş Burçlar

Yengeçler için hayatın merkezi “bağlılık”tır. Aileleri, sevdikleri, evleri... Ancak bu derin bağ kurma arzusu, onları çoğu zaman kırılgan ve savunmasız yapar. En büyük yaraları en yakınlarından alırlar. Duygularını bastırmak yerine içinde büyütürler ve bu zamanla bir iç savaşa dönüşebilir. İnsanlar onları “aşırı duygusal” olarak yaftalasa da, aslında Yengeçler hayatta ayakta kalmak için en çok çabalayan burçlardandır. Onlar için mücadele dışarıda değil, içeridedir.