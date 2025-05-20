Uçuş Görevlilerinin Neden Kırmızı Ruj Sürdüğünü Biliyor musunuz?

Kırmızı rujlar genelde uzun kalıcı ve dayanıklıdır. Şirketler de genellikle belli makyaj standartları belirler. Kırmızı ruj da bu standartların en klasik, en kolay tanınan parçasıdır.

Sonuçta kırmızı ruj sürmek sadece güzellik kaygısından ibaret değil. Kabin ekibinin görünürlüğünü artıran, profesyonellik ve güven duygusu veren, tarih boyunca süregelen bir gelenek.