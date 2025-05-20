Uçuş Görevlilerinin Neden Kırmızı Ruj Sürdüğünü Biliyor musunuz?
Kaynak: https://www.rd.com/article/why-flight...
Uçağa adım attığınızda sizi güler yüzle karşılayan kabin görevlilerinin hemen hemen hepsinin kırmızı ruj sürdüğünü fark etmişsinizdir. Hatta belki içinizden “Hepsi neden özellikle kırmızı sürüyor?” diye geçirmişsinizdir. Sıradan bir tercih gibi dursa da bu rujun tonu aslında yıllardır havacılık sektörünün 'kurallarından' biri gibi.
Gelin, sebebini hep birlikte öğrenelim...
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Uçuş görevlilerini neden sıklıkla kırmızı rujla görüyoruz?
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Bir de estetik ve psikolojik boyutu var.
Ayrıca uçakta hava kuru. Bu yüzden makyajın bozulması daha kolay.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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