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Uçuş Görevlilerinin Neden Kırmızı Ruj Sürdüğünü Biliyor musunuz?

Uçuş Görevlilerinin Neden Kırmızı Ruj Sürdüğünü Biliyor musunuz?

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 22:59

Uçağa adım attığınızda sizi güler yüzle karşılayan kabin görevlilerinin hemen hemen hepsinin kırmızı ruj sürdüğünü fark etmişsinizdir. Hatta belki içinizden “Hepsi neden özellikle kırmızı sürüyor?” diye geçirmişsinizdir. Sıradan bir tercih gibi dursa da bu rujun tonu aslında yıllardır havacılık sektörünün 'kurallarından' biri gibi.

Gelin, sebebini hep birlikte öğrenelim...

Kaynak: https://www.rd.com/article/why-flight...
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Uçuş görevlilerini neden sıklıkla kırmızı rujla görüyoruz?

Uçuş görevlilerini neden sıklıkla kırmızı rujla görüyoruz?

Aslında bunun arkasında mantıklı sebepler var.

Havacılık sektöründe kadın kabin görevlileri ortaya çıktığından beri kırmızı ruj adeta bir imza haline geldi. Çünkü kırmızı ruj, dikkat çeker, yüzü öne çıkarır, bu da kabin içindeki karmaşada insanların görevlileri kolayca tanımasını sağlar.

Uçakta ortam genelde her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Kırmızı ruj o yüzden “görsel sinyal” görevini görüyor.

Bir de estetik ve psikolojik boyutu var.

Bir de estetik ve psikolojik boyutu var.

Kırmızı ruj, kadınlar arasında güç, özgüven ve profesyonelliğin sembolü olarak kabul edilir. Kabin görevlileri sadece servis yapan değil, aynı zamanda güven verip profesyonel duruş sergileyen insanlar olarak algılanmalı. Kırmızı ruj bu imajı pekiştiriyor.

Ayrıca uçakta hava kuru. Bu yüzden makyajın bozulması daha kolay.

Ayrıca uçakta hava kuru. Bu yüzden makyajın bozulması daha kolay.

Kırmızı rujlar genelde uzun kalıcı ve dayanıklıdır. Şirketler de genellikle belli makyaj standartları belirler. Kırmızı ruj da bu standartların en klasik, en kolay tanınan parçasıdır.

Sonuçta kırmızı ruj sürmek sadece güzellik kaygısından ibaret değil. Kabin ekibinin görünürlüğünü artıran, profesyonellik ve güven duygusu veren, tarih boyunca süregelen bir gelenek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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