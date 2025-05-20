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Gerçek Halini Paylaşarak Sosyal Medyanın İkiyüzlülüğünü Gözler Önüne Seren Influencer Gündem Oldu

Gerçek Halini Paylaşarak Sosyal Medyanın İkiyüzlülüğünü Gözler Önüne Seren Influencer Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 22:05

Sosyal medyada kusursuz görünme kaygısı yıllardır yoğun makyaj, takma kirpikler ve yapay bronzluk gibi kalıplarla kendini gösteriyor. TikTok fenomeni Kacie Cachia ise bu algıyı tersine çevirdi.

Yıllarca sahte bir 'görünümle' içerik üreten Kacie, artık doğal görünümünü öne çıkarmaya karar verdi. Ağır makyajı, belirgin kaşları ve takma kirpikleri bir kenara bırakıp kendi cilt dokusunu ve çillerini gösterdiği videosuyla kısa sürede viral oldu, sosyal medyanın maskesini düşürdü!

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/350...
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TikTok fenomeni Kacie Cachia, “sahte güzellik” takıntısından arınarak takipçilerini şok etti.

TikTok fenomeni Kacie Cachia, “sahte güzellik” takıntısından arınarak takipçilerini şok etti.

Eskiden kalıp gibi fondöten, devasa kirpikler, turuncumsu bronz ten ve aşırı çizilmiş kaşlarla gezen Kacie, artık gerçek tenini ve çillerini göstermeyi tercih ediyor.

“Sahte görünmeye takıntılı hale gelmiştim,” diyen Kacie, o dönemlere dair bir video paylaştı ve ardından 'Şimdi neden böyle dolaşmışım?' diyerek geçmişini sorguladı.

"Glow-up" akımını duymuşsunuzdur. Kacie'nin yaptığı ise aslında bu akımın tam tersi, yani glow-down!

"Glow-up" akımını duymuşsunuzdur. Kacie'nin yaptığı ise aslında bu akımın tam tersi, yani glow-down!

Değişim geçirmek yerine değişimi geri çeviren bu akım sayesinde Kacie, aslında sosyal medyaya gösterdiği yüzünün perde arkasını paylaşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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