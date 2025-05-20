Gerçek Halini Paylaşarak Sosyal Medyanın İkiyüzlülüğünü Gözler Önüne Seren Influencer Gündem Oldu

Sosyal medyada kusursuz görünme kaygısı yıllardır yoğun makyaj, takma kirpikler ve yapay bronzluk gibi kalıplarla kendini gösteriyor. TikTok fenomeni Kacie Cachia ise bu algıyı tersine çevirdi.

Yıllarca sahte bir 'görünümle' içerik üreten Kacie, artık doğal görünümünü öne çıkarmaya karar verdi. Ağır makyajı, belirgin kaşları ve takma kirpikleri bir kenara bırakıp kendi cilt dokusunu ve çillerini gösterdiği videosuyla kısa sürede viral oldu, sosyal medyanın maskesini düşürdü!

İşte detaylar...