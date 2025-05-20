Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Hayata dair paylaştıkları gönderilerle hem güldüren hem de kendilerine hak verdiren kullanıcılar sık sık viral oluyor. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım! Buyurun...
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1. "Tatil günümde ben"
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2. "Aileye sorunları anlatmak, hayatınıza başka bir sorun eklemek gibi..."
3. "'Ödemeyi onayla'ya tıkladığımda ve paramı gerçekten aldıklarında"
4. "Az kalsın kedime gerçek bir soru soruyordum"
5. "Google 10 yıl aradan sonra ilk kez logosunu güncelledi"
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6. "Birinin videoları maksimum seste izlediğini gördüğümde yüzüm"
7. "Mental çöküş yaşadıktan sonra ben"
8. "Üzgün olduğumda ben"
9. "Pizzanın üstüne ananas eklemek o kadar da kötü değilmiş..."
10. "Bunu hikaye olarak paylaştım arkadaşım bunun yeni papa olup olmadığını sordu"
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11. "Formda olmamama rağmen odamda egzersiz yapıyorum"
12. "Bugün bayağı meşguldum"
13. "Annem eve gitmek yerine Mcdonalds'a dönünce ben"
14. 👇
15. “Tom Hardy’nin bandana takması, 'white boy summer'ın 6 hafta daha süreceği anlamına geliyor"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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