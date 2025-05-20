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"Mağara Adamı" Gibi Uyuyun: Uykusuzlukla 4 Adımda Nasıl Mücadele Edilir?

"Mağara Adamı" Gibi Uyuyun: Uykusuzlukla 4 Adımda Nasıl Mücadele Edilir?

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 18:04

Modern yaşamın getirdiği stres yapay ışık kaynakları ve dijital ekranlarla iç içe geçen günler kaliteli uykuyu her geçen gün daha da ulaşılmaz hale getiriyor. Uykusuzluk artık basit bir durum olmamakla birlikte bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar pek çok hayati fonksiyonu tehdit eden kronik bir sorun.

Hollandalı uyku bilimci Merijn van de Laar ise çözümün binlerce yıl öncesindeki yaşam biçimlerinde saklı olabileceğini savunuyor. Yeni kitabında, “mağara adamı” gibi uyumanın doğayla daha uyumlu ve huzurlu bir uyku düzeni kurmak için nasıl etkili olabileceğini dört adımda anlatıyor.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/350...
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Gerçekten 8 saat uyumak zorunda mıyız?

Gerçekten 8 saat uyumak zorunda mıyız?

Genellikle 7-9 saatlik uyku önerilse de van de Laar, ortalama 6 saat uyumanın da birçok birey için yeterli olabileceğini belirtiyor. Uyku süresi kadar uykunun kalitesi ve kişinin gündüz işlevselliği de önem taşıyor. Ancak kalp-damar hastalığı, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha kısa uykular konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

Geceleri uyanmanız da gayet doğal!

Geceleri uyanmanız da gayet doğal!

Uykunun kesintisiz olması gerektiğine dair yaygın inanış uyandığımızda gereksiz stres ve kaygı yaratabiliyor. Van de Laar, uyanık geçirilen kısa sürelerin aslında doğal bir durum olduğunu ve bu sürecin panik yaratmadan geçirilmesinin daha sağlıklı bir uyku döngüsüne katkı sağlayacağını vurguluyor.

Uyku ihtiyacınızı keşfedin.

Uyku ihtiyacınızı keşfedin.

Herkesin ihtiyaç duyduğu uyku süresi farklıdır. Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, yatağa ayırdığınız süreyi bilinçli şekilde kısaltarak uyku baskısını artırabilirsiniz. Van de Laar’ın önerisi: Geçtiğimiz hafta boyunca her gece ortalama ne kadar uyuduğunuzu hesaplayın ve bu sürenin üzerine yalnızca yarım saat ekleyerek bu haftaki yatakta kalma sürenizi belirleyin. Bu yöntemle, uykusuzluk döngüsünü kırmak mümkün olabilir.

Biyolojik saat önemli...

Biyolojik saat önemli...

Vücudun sirkadiyen ritmi, uyku-uyanıklık döngüsü başta olmak üzere hormon salınımı, sindirim ve vücut ısısı gibi birçok süreci düzenler. Van de Laar, bu ritme uygun yaşamanın uykunun kalitesini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Gün ışığından yeterince faydalanmak, ekran kullanımını sınırlamak ve biyolojik olarak uygun saatlerde yatıp kalkmak önem taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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