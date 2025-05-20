"Mağara Adamı" Gibi Uyuyun: Uykusuzlukla 4 Adımda Nasıl Mücadele Edilir?
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/350...
Modern yaşamın getirdiği stres yapay ışık kaynakları ve dijital ekranlarla iç içe geçen günler kaliteli uykuyu her geçen gün daha da ulaşılmaz hale getiriyor. Uykusuzluk artık basit bir durum olmamakla birlikte bağışıklık sisteminden kalp sağlığına kadar pek çok hayati fonksiyonu tehdit eden kronik bir sorun.
Hollandalı uyku bilimci Merijn van de Laar ise çözümün binlerce yıl öncesindeki yaşam biçimlerinde saklı olabileceğini savunuyor. Yeni kitabında, “mağara adamı” gibi uyumanın doğayla daha uyumlu ve huzurlu bir uyku düzeni kurmak için nasıl etkili olabileceğini dört adımda anlatıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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