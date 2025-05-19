Oğlunun Alkol İçtiğini Gören Annenin Pek Bi' İlginç Tepkisi Sosyal Medyada Tepki Çekti
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü gündem oldu. Bir kullanıcının Instagram hikayesinde paylaştığı alkol masası fotoğrafını gören annesi, bu görüntüyü WhatsApp üzerinden oğluna göndererek 'Ne kadar çalışsanız da boş' diye mesaj attı. Bu tepki fazlasıyla sert bulundu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsü gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O konuşma tepki çekti. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın