Oğlunun Alkol İçtiğini Gören Annenin Pek Bi' İlginç Tepkisi Sosyal Medyada Tepki Çekti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü gündem oldu. Bir kullanıcının Instagram hikayesinde paylaştığı alkol masası fotoğrafını gören annesi, bu görüntüyü WhatsApp üzerinden oğluna göndererek 'Ne kadar çalışsanız da boş' diye mesaj attı. Bu tepki fazlasıyla sert bulundu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.