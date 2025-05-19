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Oğlunun Alkol İçtiğini Gören Annenin Pek Bi' İlginç Tepkisi Sosyal Medyada Tepki Çekti

Oğlunun Alkol İçtiğini Gören Annenin Pek Bi' İlginç Tepkisi Sosyal Medyada Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.05.2025 - 17:08

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir ekran görüntüsü gündem oldu. Bir kullanıcının Instagram hikayesinde paylaştığı alkol masası fotoğrafını gören annesi, bu görüntüyü WhatsApp üzerinden oğluna göndererek 'Ne kadar çalışsanız da boş' diye mesaj attı. Bu tepki fazlasıyla sert bulundu. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsü gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsü gündem oldu.
twitter.com

Instagram'da 'hikaye' olarak paylaştığı alkol masasını gören anne, bu fotoğrafı WhatsApp'tan oğluna atıp 'Ne kadar çalışsanız da boş' dedi.

O konuşma tepki çekti. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

O konuşma tepki çekti. Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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