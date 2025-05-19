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Misvak'ın 19 Mayıs İçin Yaptığı 'Vahdettin' Paylaşımı Tepkilerin Odağında

Misvak'ın 19 Mayıs İçin Yaptığı 'Vahdettin' Paylaşımı Tepkilerin Odağında

19 Mayıs
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.05.2025 - 15:59

Sansasyonel paylaşımlarıyla bilinen sözde mizah dergisi Misvak, X üzerindeki paylaşımlarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Bugünün 19 Mayıs olması itibarıyla 7'den 70'e herkes kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken Misvak'ın yaptığı 'Vahdettin' paylaşımı tepki çekti. 'Sultan Vahdettin’i ve Milli mücadeleye omuz veren şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.' notunu düşen Misvak'a yorumlar gecikmedi.

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Bugün 19 Mayıs!

Bugün 19 Mayıs!

Hepimiz kurucu babamız Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken hem mutlu hem de coşkuluyuz. 7'den 70'e herkes bugün bağımsızlığımızı tekrardan hatırlıyor.

Fakat provakatif paylaşımlarıyla bilinen Misvak Caps, yaptığı sansasyonel paylaşımla tekrardan tepkilerin odağı oldu.

Fakat provakatif paylaşımlarıyla bilinen Misvak Caps, yaptığı sansasyonel paylaşımla tekrardan tepkilerin odağı oldu.
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'Mustafa Kemal Paşa’ya 4000 altın ve gemi temin ederek Samsun’dan Milli Mücadele’yi başlatması için talimat veren Sultan Vahdettin’i ve Milli mücadeleye omuz veren şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz.' notuyla paylaşılan gönderi X'te tepki çekti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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