Anında Siliyorlar: Saygısızlığa Asla Tahammülü Olmayan 4 Burç!

Koç burcu, Mars gezegeni tarafından yönetilir. Bu da onları son derece hareketli, kararlı ve doğrudan yapar. Saygısızlık hissettiklerinde hemen tepki gösterirler. Geri adım atmazlar, kırıldıklarında ya açıkça konuşur ya da ortamdan uzaklaşırlar. Koç için saygı çok önemlidir; bir kez kaybedildiyse geri kazanılması zordur.