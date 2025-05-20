Aralarındaki Yaş Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Linçlenen Çiftten İlginç Açıklamalar

Mark'ın kızı Izabelle ise Ellie’yi “en iyi arkadaşı” olarak görüyor. Birlikte dedikodu yaptıklarını, Ellie’nin makyaj ve saç konusunda ona yardımcı olduğunu anlatıyor. Ellie de bu yakınlığa karşılık vererek, “Gerçekten iyi çocuklar, onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum” diyor.

Ellie, Izabelle’in arkadaşlarının ablalarıyla yaşıt. Bu yüzden kendini 'cool anne' gibi hissettiğini espriyle söylüyor. Izabelle de bu tanımlamayı onaylıyor. Mark’ın çocuklarıyla ilk tanışması ise Alton Towers’daki bir tema parkı gezisinde olmuş. İlk başta biraz gergin geçen bu buluşma buzları eriten bir deneyime dönüşmüş.