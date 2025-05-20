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Aralarındaki Yaş Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Linçlenen Çiftten İlginç Açıklamalar

Aralarındaki Yaş Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Linçlenen Çiftten İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 19:42

Kendilerinden yaşça büyük partnerleriyle ilişki yaşayan kişiler sosyal medyada sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. Bu tartışmaların son örneği ise 21 yaşındaki Ellie ile kendisinden 23 yaş büyük olan Mark’ın ilişkisi oldu. Çift aralarındaki yaş farkı nedeniyle özellikle çevrim içi platformlarda yoğun şekilde eleştirilirken ilişkilerini ve bu süreçte karşılaştıkları tepkileri Love Don’t Judge YouTube kanalında anlattı. Çift, gelen eleştirilere rağmen son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: https://www.dublinlive.ie/news/world-...
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21 yaşındaki Ellie, kendisinden 23 yaş büyük olan Mark ile yaşadığı ilişki nedeniyle maruz kaldığı eleştiriler hakkında konuştu.

21 yaşındaki Ellie, kendisinden 23 yaş büyük olan Mark ile yaşadığı ilişki nedeniyle maruz kaldığı eleştiriler hakkında konuştu.

Özellikle sosyal medyada, “Mark’la sadece parası için birlikte” suçlamalarına maruz kaldığını ve bu iddiaları kesin bir dille reddettiğini söyledi.

YouTube’daki Love Don’t Judge kanalında tanışma hikayelerini anlatan Ellie, bir arkadaşının Mark’ın numarasını kendisine verdiğini ve birlikte yemeğe çıkmalarının ardından aralarında bir şeyler geliştiğini anlattı. Mark’ın iki çocuğu var Ellie'nin çocukları arasında sadece beş yaş fark var. Fakat bu durum çiftin umrunda bile değil.

Mark, Ellie’nin çocuklarla ilişkisini överek onun gençliği sayesinde onlarla daha rahat iletişim kurabildiğini, enerjik ve ilgili biri olduğunu söyledi.

Mark, Ellie’nin çocuklarla ilişkisini överek onun gençliği sayesinde onlarla daha rahat iletişim kurabildiğini, enerjik ve ilgili biri olduğunu söyledi.

Mark'ın kızı Izabelle ise Ellie’yi “en iyi arkadaşı” olarak görüyor. Birlikte dedikodu yaptıklarını, Ellie’nin makyaj ve saç konusunda ona yardımcı olduğunu anlatıyor. Ellie de bu yakınlığa karşılık vererek, “Gerçekten iyi çocuklar, onlarla vakit geçirmekten keyif alıyorum” diyor.

Ellie, Izabelle’in arkadaşlarının ablalarıyla yaşıt. Bu yüzden kendini 'cool anne' gibi hissettiğini espriyle söylüyor. Izabelle de bu tanımlamayı onaylıyor. Mark’ın çocuklarıyla ilk tanışması ise Alton Towers’daki bir tema parkı gezisinde olmuş. İlk başta biraz gergin geçen bu buluşma buzları eriten bir deneyime dönüşmüş.

Ellie, ilişkilerini ailesinin ilk başta yadırgadığını ancak zamanla mutlu olduklarını görüp kabullendiklerini belirtiyor.

Ellie, ilişkilerini ailesinin ilk başta yadırgadığını ancak zamanla mutlu olduklarını görüp kabullendiklerini belirtiyor.

Nefret yorumlarına dair Ellie, “Bu yorumların %90’ı yaş farkımız yüzünden” diyerek Mark’a “yaşlı adam”, kendisine de “paragöz” dendiğini aktarıyor. Ama bu yorumları pek umursamıyor:

“Sonuçta biz mutluyuz, önemli olan bu. Bize sallayanların hayatında eksik olan bir şey var gibi geliyor.”

Bazıları Ellie’nin gençliğini boşa harcadığını söylese de, o bu durumu tam tersi olarak görüyor:

“Kafam rahat, önümde harika bir hayat var ve şu an çok mutluyum.”

Üvey anne olmanın kendisini nasıl değiştirdiğini de anlatan Ellie, zaten yaşına göre olgun biri olduğunu ama bu süreçte daha da olgunlaştığını söylüyor.

“Açıkçası her şey çok doğal ilerledi. Artık çocuklarım (üvey) var ve Mark’a da dedim; ‘Çocuksuz bir hayat düşünemem. Ben kalabalık evi seviyorum.’”

Ellie ve Mark şimdi kendi çocuklarını bekliyorlar. Ellie, üç hafta önce Instagram’da hamile olduğunu duyurdu ve çift büyük bir heyecan içinde.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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