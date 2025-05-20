Aralarındaki Yaş Farkı Yüzünden Sosyal Medyada Linçlenen Çiftten İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.dublinlive.ie/news/world-...
Kendilerinden yaşça büyük partnerleriyle ilişki yaşayan kişiler sosyal medyada sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. Bu tartışmaların son örneği ise 21 yaşındaki Ellie ile kendisinden 23 yaş büyük olan Mark’ın ilişkisi oldu. Çift aralarındaki yaş farkı nedeniyle özellikle çevrim içi platformlarda yoğun şekilde eleştirilirken ilişkilerini ve bu süreçte karşılaştıkları tepkileri Love Don’t Judge YouTube kanalında anlattı. Çift, gelen eleştirilere rağmen son derece mutlu olduklarını dile getirdi.
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21 yaşındaki Ellie, kendisinden 23 yaş büyük olan Mark ile yaşadığı ilişki nedeniyle maruz kaldığı eleştiriler hakkında konuştu.
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Mark, Ellie’nin çocuklarla ilişkisini överek onun gençliği sayesinde onlarla daha rahat iletişim kurabildiğini, enerjik ve ilgili biri olduğunu söyledi.
Ellie, ilişkilerini ailesinin ilk başta yadırgadığını ancak zamanla mutlu olduklarını görüp kabullendiklerini belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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