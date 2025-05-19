Hande Yener Max Şarkısı Sözleri: Hande Yener'in Yeni Yaz Şarkısı Yayınlandı!
Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener yaz mevsimini müjdeleyen yepyeni şarkısı 'Max' ile sahalara hızlı bir dönüş yaptı. Cornetto’nun 2025 yaz kampanyası için hazırlanan şarkı, hem ritmiyle hem de sözleriyle yaz playlist'lerinin yıldızı olmaya aday.
Gelin, Hande Yener'in yeni şarkısı Max'ın sözlerine beraber bakalım...
Hande Yener’in 2025 yazına damga vuracak yeni şarkısı “Max” nihayet yayınlandı!
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Hande Yener Max Şarkı Sözleri
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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