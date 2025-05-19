Hande Yener Max Şarkısı Sözleri: Hande Yener'in Yeni Yaz Şarkısı Yayınlandı!

Eserdim,

Takıldım onda

Boş geçmiyor da

Aç kalbini, seni ver bana

Bak başlıyor yaz

Yani duygular MAX

Taş olsa yumuşar…

Beni,

Böyle ağlatmaz

Ateşte kaynatmazdı

Uykusuz koymaz

Yanımdan ayrılmazdı

Yok yapmam öyle

Boş plan falan

Yakarım kalbimi

Hiç uzatmadan

Yuvarlanan bu dünya yalan

Bir tek sen varsın akıl alan

Düşünsene

Bütün gece

Senle

Yıldızlar altında

Gizli balkonda

Doymamış dudaklar

Öpüşmeye

Deli çağımdı

Ateşe yakındı

Damarlarımda gezdin o an

Öyle güzel ki, yemelik yani

İstedikçe istiyor insan

Ama,

Böyle ağlatmaz

Uykusuz koymaz

Yanımdan ayrılmazdı

Ateşte kaynatmazdı