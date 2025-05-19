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Hande Yener Max Şarkısı Sözleri: Hande Yener'in Yeni Yaz Şarkısı Yayınlandı!

Hande Yener Max Şarkısı Sözleri: Hande Yener'in Yeni Yaz Şarkısı Yayınlandı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.05.2025 - 17:55

Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener yaz mevsimini müjdeleyen yepyeni şarkısı 'Max' ile sahalara hızlı bir dönüş yaptı. Cornetto’nun 2025 yaz kampanyası için hazırlanan şarkı, hem ritmiyle hem de sözleriyle yaz playlist'lerinin yıldızı olmaya aday.

Gelin, Hande Yener'in yeni şarkısı Max'ın sözlerine beraber bakalım...

Hande Yener’in 2025 yazına damga vuracak yeni şarkısı “Max” nihayet yayınlandı!

Hande Yener’in 2025 yazına damga vuracak yeni şarkısı “Max” nihayet yayınlandı!

Cornetto’nun bu yılki reklam müziği olan parça, Berksan’ın sözleri ve Misha’nın aranjörlüğünde hazırlandı.

Hande Yener Max Şarkı Sözleri

Hande Yener Max Şarkı Sözleri

Eserdim,

Takıldım onda

Boş geçmiyor da

Aç kalbini, seni ver bana

Bak başlıyor yaz

Yani duygular MAX

Taş olsa yumuşar…

Beni,

Böyle ağlatmaz

Ateşte kaynatmazdı

Uykusuz koymaz

Yanımdan ayrılmazdı

Yok yapmam öyle

Boş plan falan

Yakarım kalbimi

Hiç uzatmadan

Yuvarlanan bu dünya yalan

Bir tek sen varsın akıl alan

Düşünsene

Bütün gece

Senle

Yıldızlar altında

Gizli balkonda

Doymamış dudaklar

Öpüşmeye

Deli çağımdı

Ateşe yakındı

Damarlarımda gezdin o an

Öyle güzel ki, yemelik yani

İstedikçe istiyor insan

Ama,

Böyle ağlatmaz

Uykusuz koymaz

Yanımdan ayrılmazdı

Ateşte kaynatmazdı

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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