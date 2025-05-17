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"Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı, Sertab Erener'in Ardından Hande Yener Konserinde!

"Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı, Sertab Erener'in Ardından Hande Yener Konserinde!

Hande Yener
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.05.2025 - 22:38

Son konserini Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde veren Sertab Erener, dinleyicinin 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganına kayıtsız kalamamış ve verdiği yanıtla gündem olmuştu. Sertab Erener'in ardından 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganı bu defa Hande Yener konserinde karşımıza çıktı. Hande Yener'in slogan atan seyirciyle beraber zıplayıp ritim tutması ise kısa sürede viral oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde sahne alan Sertab Erener'in konseri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde sahne alan Sertab Erener'in konseri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Konserde atılan 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganı ve senkronize şekilde zıplayan dinleyiciler Erener'den bir yanıt beklerken Erener, 'Ateşim var ama sizin için zıplayacağım' diyerek dinleyicisiyle beraber zıplamaya başlamıştı.

O anlardan burada bahsetmiştik:

Sertab Erener'in ardından "Zıplamayan Tayyipçi" sloganı Hande Yener konserinde karşımıza çıktı.

Sertab Erener'in ardından "Zıplamayan Tayyipçi" sloganı Hande Yener konserinde karşımıza çıktı.

Muğla konserinde seyirciye sahneden eşlik edip dans ekibiyle beraber zıplayan Hande Yener, ayrıca 'Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Sizin gönlünüz kırılmasın. Kimse kırmasın o gönlünüzü. Çok tatlısınız, çok güçlüsünüz.' ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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