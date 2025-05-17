"Zıplamayan Tayyipçi" Sloganı, Sertab Erener'in Ardından Hande Yener Konserinde!
Son konserini Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde veren Sertab Erener, dinleyicinin 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganına kayıtsız kalamamış ve verdiği yanıtla gündem olmuştu. Sertab Erener'in ardından 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganı bu defa Hande Yener konserinde karşımıza çıktı. Hande Yener'in slogan atan seyirciyle beraber zıplayıp ritim tutması ise kısa sürede viral oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde sahne alan Sertab Erener'in konseri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
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Sertab Erener'in ardından "Zıplamayan Tayyipçi" sloganı Hande Yener konserinde karşımıza çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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