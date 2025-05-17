Yüzünü Gören Cennetlik: Ebru Gündeş'in Sessiz Sedasız Evlendiği İş İnsanı Murat Özdemir'in Paçaları Göze Battı
Ebru Gündeş’in 2024’te evlendiği iş insanı Murat Özdemir, uzun sürenin ardından kameralara yakalandı. Ünlü çiftin kameralardan uzak yaşadığı aşkın ardından, Murat Özdemir Snob Magazin objektiflerine yakalandı…
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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, sadece sahnedeki başarısıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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Reza Zarrab’ın adının karıştığı uluslararası davalar ve skandallar sonrası Gündeş ,2021 yılında boşanma kararı almıştı.
Murat Özdemir uzun sürenin ardından Snob Magazin kameralarına yakalandı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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