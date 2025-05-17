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Yüzünü Gören Cennetlik: Ebru Gündeş'in Sessiz Sedasız Evlendiği İş İnsanı Murat Özdemir'in Paçaları Göze Battı

Yüzünü Gören Cennetlik: Ebru Gündeş'in Sessiz Sedasız Evlendiği İş İnsanı Murat Özdemir'in Paçaları Göze Battı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.05.2025 - 17:06

Ebru Gündeş’in 2024’te evlendiği iş insanı Murat Özdemir, uzun sürenin ardından kameralara yakalandı. Ünlü çiftin kameralardan uzak yaşadığı aşkın ardından, Murat Özdemir Snob Magazin objektiflerine yakalandı…

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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, sadece sahnedeki başarısıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, sadece sahnedeki başarısıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Bir dönemin en çok konuşulan evliliklerinden birini yaşayan Gündeş, yaşadığı çalkantılı süreçlerin ardından kalbini yıllar sonra yeniden aşka açtı. 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab ile evlenen, bu evlilikten 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına alan Ebru Gündeş gündemden düşmüyor.

Mirası, eski evliliği ve dostluklarıyla magazinin gözde isimlerinden biri olan Ebru Gündeş aşk hayatıyla konuşulmaya devam ediliyor.

Gündeş'ten son olarak kızı Alara'yla bahsetmiştik:

Reza Zarrab’ın adının karıştığı uluslararası davalar ve skandallar sonrası Gündeş ,2021 yılında boşanma kararı almıştı.

Reza Zarrab’ın adının karıştığı uluslararası davalar ve skandallar sonrası Gündeş ,2021 yılında boşanma kararı almıştı.

Boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından kendisinin düğün haberini almıştık. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Ebru Gündeş, 2024 yılında iş insanı Murat Özdemir ile sade bir törenle nikah masasına oturdu. Aile arasında gerçekleşen bu sürpriz evlilik, sanat camiasını ve hayranlarını şaşırttı.

Murat Özdemir uzun sürenin ardından Snob Magazin kameralarına yakalandı:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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