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Hakan Yılmaz'ın "Babamın Ölümünü Instagram'dan Öğrendim" Sözleri X'te Tepki Çekmesine Neden Oldu!

Hakan Yılmaz'ın "Babamın Ölümünü Instagram'dan Öğrendim" Sözleri X'te Tepki Çekmesine Neden Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.05.2025 - 14:42

'Sıcak Büfe’ filminde bir araya gelen Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan yakın tarihte izleyicinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, Saba Tümer’in programında yaşadığı büyük kaybı anlattı. Set arasında aldığı başsağlığı mesajlarıyla babasının ölüm haberiyle sarsılan oyuncunun duygusal açıklamaları yürek burkarken o itiraf X'te ses getirdi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=YMckt...
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Türk televizyon dünyasının güler yüzlü oyuncularından Hakan Yılmaz, hem oyunculuğu hem de karizmatik duruşuyla uzun yıllardır izleyicinin gönlünde taht kurmuş bir isim.

Türk televizyon dünyasının güler yüzlü oyuncularından Hakan Yılmaz, hem oyunculuğu hem de karizmatik duruşuyla uzun yıllardır izleyicinin gönlünde taht kurmuş bir isim.

Gerek komedi gerekse dram projelerinde gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettiren Yılmaz, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Hakan Yılmaz, 90’lı yıllardan bu yana birçok diziyle seyirci karşısına çıktı.Bir dönemin sevilen dizisi Yahşi Cazibe'de hayat verdiği Kemal karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan, özellikle “Yalancı Romantik”, “Avrupa Yakası” ve “Ayrılsak da Beraberiz” gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan isim son olarak ekranlardaki “Kendi Düşen Ağlamaz” ve “Kuruluş Osman” gibi dizilerde yer alarak izleyicilerin beğenisini toplamayı sürdürmüştü.

2013 yılında Elif Öngel ile dünyaevine giren Hakan Yılmaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden biri.

2013 yılında Elif Öngel ile dünyaevine giren Hakan Yılmaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden biri.

İlk evliliğinden olan kızı Deniz güzelliğiyle dikkat çekerken Hakan Yılmaz çocuklarıyla olan samimi paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. 

Ekranların sevilen yüzü Hakan Yılmaz, yaşadığı büyük acıyı ilk kez paylaştı… Saba Tümer'in programında anlattığına göre, set arasında telefonuna gelen başsağlığı mesajlarıyla sarsılan ünlü oyuncu, babasının vefatını sosyal medyada gördüğü yorumlarla öğrendiğini itiraf etti.

Saba Tümer'in CNBC'de yayınalanan programına konuk olan Hakan Yılmaz'ın açıklaması ses getirdi.

Saba Tümer'in CNBC'de yayınalanan programına konuk olan Hakan Yılmaz'ın açıklaması ses getirdi.

Instagram’da yorumlar gelmeye başladı. ‘Başınız sağ olsun Hakan Bey’ yazıyordu. Babam hastaydı zaten, başıma bir şey geldi sandım, gerçekten de geldi” sözleriyle yaşadığı o anı anlatan Yılmaz, yaşadıklarını “Travma oldu” diyerek tarif etti.

Hayatında ilk defa bu kadar yakın birini kaybettiğini söyleyen Hakan Yılmaz, o esnada sette olduğunu ve ne yapacağını bilemediğini de ekledi:

“Yakınlarım set programımı bildikleri için aramak yerine mesaj yazmışlar. Öğle arasına denk getirmeye çalışmışlar. İlk defa bu kadar yakınımı kaybettim. Ne yapacağımı bilemedim.”

'Birkaç sahne daha çekebilir miyiz?' teklifinde bulunan isim 'İki sahne daha çektim, ondan sonra gittim. Bu çok acayip bir şey. Babamı yerine teslim edip döndüm. Babamı kaybetmek bana travma oldu.” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkileri şöyle bırakalım:

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkileri şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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