Hakan Yılmaz'ın "Babamın Ölümünü Instagram'dan Öğrendim" Sözleri X'te Tepki Çekmesine Neden Oldu!

Instagram’da yorumlar gelmeye başladı. ‘Başınız sağ olsun Hakan Bey’ yazıyordu. Babam hastaydı zaten, başıma bir şey geldi sandım, gerçekten de geldi” sözleriyle yaşadığı o anı anlatan Yılmaz, yaşadıklarını “Travma oldu” diyerek tarif etti.

Hayatında ilk defa bu kadar yakın birini kaybettiğini söyleyen Hakan Yılmaz, o esnada sette olduğunu ve ne yapacağını bilemediğini de ekledi:

“Yakınlarım set programımı bildikleri için aramak yerine mesaj yazmışlar. Öğle arasına denk getirmeye çalışmışlar. İlk defa bu kadar yakınımı kaybettim. Ne yapacağımı bilemedim.”

'Birkaç sahne daha çekebilir miyiz?' teklifinde bulunan isim 'İki sahne daha çektim, ondan sonra gittim. Bu çok acayip bir şey. Babamı yerine teslim edip döndüm. Babamı kaybetmek bana travma oldu.” ifadelerini kullandı.