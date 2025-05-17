Hakan Yılmaz'ın "Babamın Ölümünü Instagram'dan Öğrendim" Sözleri X'te Tepki Çekmesine Neden Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=YMckt...
'Sıcak Büfe’ filminde bir araya gelen Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan yakın tarihte izleyicinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, Saba Tümer’in programında yaşadığı büyük kaybı anlattı. Set arasında aldığı başsağlığı mesajlarıyla babasının ölüm haberiyle sarsılan oyuncunun duygusal açıklamaları yürek burkarken o itiraf X'te ses getirdi.
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Türk televizyon dünyasının güler yüzlü oyuncularından Hakan Yılmaz, hem oyunculuğu hem de karizmatik duruşuyla uzun yıllardır izleyicinin gönlünde taht kurmuş bir isim.
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2013 yılında Elif Öngel ile dünyaevine giren Hakan Yılmaz, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimlerden biri.
Saba Tümer'in CNBC'de yayınalanan programına konuk olan Hakan Yılmaz'ın açıklaması ses getirdi.
İşte o anlar:
Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkileri şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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