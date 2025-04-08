Kocaman Olmuş: Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızları Alara'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
Kocaman Olmuş: Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızları Alara'nın Son Hali Ortaya Çıktı!
Kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir'le geçtiğimiz sene evlenen, müjdeli haberden kısa bir süre sonra da ayrılık haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş son günlerde manşetlerin sevilen isimlerinden olmayı sürdürüyor.
Geçmişteki aşk hayatı ve evlilikleriyle sık sık konuştuğumuz ismin Reza Zarrab'la 10 yıl süren evliliği ve ayrılık süreci ise ayrı olay olmuştu. Bu evlilikten kızı Alara'yı kucağına alan isim uzun süredir kameralara kızıyla yakalanmıyordu.
14 yaşındaki Alara ile konsere giden Ebru Gündeş'ın kızının son hali ortaya çıktı!
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Sahnelerinden aldığı yüksek ücretlerle ve özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz Ebru Gündeş karıştığı iddialara adından bahsettirmeye devam ediyor.
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Dördüncü evliliğini kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir'le yapan Ebru Gündeş geçmişte yaptığı evlilikleriyle de dikkat çekmeye devam diyor.
Kızını gözlerden uzak bir şekilde büyütme kararı alan Ebru Gündeş, Alara ile birlikte Suriyeli şarkıcı Assala'non konserine katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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