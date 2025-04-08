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Kocaman Olmuş: Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızları Alara'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Kocaman Olmuş: Reza Zarrab ve Ebru Gündeş'in Gözlerden Uzak Büyüttüğü Kızları Alara'nın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2025 - 19:02

Kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir'le geçtiğimiz sene evlenen, müjdeli haberden kısa bir süre sonra da ayrılık haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş son günlerde manşetlerin sevilen isimlerinden olmayı sürdürüyor.

Geçmişteki aşk hayatı ve evlilikleriyle sık sık konuştuğumuz ismin Reza Zarrab'la 10 yıl süren evliliği ve ayrılık süreci ise ayrı olay olmuştu. Bu evlilikten kızı Alara'yı kucağına alan isim uzun süredir kameralara kızıyla yakalanmıyordu.

14 yaşındaki Alara ile konsere giden Ebru Gündeş'ın kızının son hali ortaya çıktı!

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Sahnelerinden aldığı yüksek ücretlerle ve özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz Ebru Gündeş karıştığı iddialara adından bahsettirmeye devam ediyor.

Sahnelerinden aldığı yüksek ücretlerle ve özel hayatıyla sık sık konuştuğumuz Ebru Gündeş karıştığı iddialara adından bahsettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sene sürpriz evliliğiyle manşetlere yerleşen ve büyük ses getiren Ebru Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir'le evlendiğini öğrenmiştik.

Geçtiğimiz aylarda beklenmedik ayrılık iddialarıyla karşılaşan Ebru Gündeş “Herkesin gözü dışarıdadır, ben gözümü içime çevirir, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım: Benim işim gücüm kendimledir.” şeklindeki imalı paylaşımıyla gündeme yerleşmişti.

Dördüncü evliliğini kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir'le yapan Ebru Gündeş geçmişte yaptığı evlilikleriyle de dikkat çekmeye devam diyor.

Dördüncü evliliğini kendisinden 12 yaş küçük Murat Özdemir'le yapan Ebru Gündeş geçmişte yaptığı evlilikleriyle de dikkat çekmeye devam diyor.

2011 senesinde Reza Zarrab'la evlenen 2021 senesinde ise evliliğini bitirme kararı alan ikili o dönem birçok iddia ile gündeme yerleşmişti. 

15 Ekim 2011'de bu evlilikten tek kızı Alara'yı kucağına alan Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda milyonluk servetiyle konuşulmuştu. 14 yaşındaki kızına servet bırakan Gündeş bu kararıyla dikkat çekmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Kızını gözlerden uzak bir şekilde büyütme kararı alan Ebru Gündeş, Alara ile birlikte Suriyeli şarkıcı Assala'non konserine katıldı.

Kızını gözlerden uzak bir şekilde büyütme kararı alan Ebru Gündeş, Alara ile birlikte Suriyeli şarkıcı Assala'non konserine katıldı.

Yıllar sonra görüntülenen 14 yaşındaki Alara'nın son hali annesine benzetildi. Konsere eşi Murat Özdemir ve Reza Zarrab'dan olan kızıyla katılan Ebru Gündeş kısa sürede gündeme oturdu!

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Alara annesine mi benziyor yoksa babasına mı? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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