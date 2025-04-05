Annesinin Aynısı Çıktı: Burcu Biricik'in 9 Aylık Kızı Luna'nın Yüzü İlk Kez Gözüktü!
Annesinin Aynısı Çıktı: Burcu Biricik'in 9 Aylık Kızı Luna'nın Yüzü İlk Kez Gözüktü!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/u...
Samimi halleri ve oyunculuk yetenekleriyle gündemde gördüğümüz kadar görenlerin gıptayla baktığı evliliğiyle de dikkat çeken Burcu Biricik geçtiğimiz sene yaz ayında kızını kucağına almıştı. Luna adını verdiği kızını bugüne kadar gözlerden uzakta tutan isim geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Burcu Biricik'ın kızı Luna'nın yüzü ilk defa gözüktü!
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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından bahsettiren Burcu Biricik'i son olarak ekranlardaki Camdaki Kız dizisindeki başarılı rolüyle izlemiştik.
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Kızını sosyal medyadan paylaşmayı tercih etmeyen isim yaptığı paylaşımla Luna'yı ilk kez gösterdi.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Ulus'ta görüntülenen Burcu Biricik'in kızı Luna'nın yüzü de ilk defa gözüktü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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