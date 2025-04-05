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Annesinin Aynısı Çıktı: Burcu Biricik'in 9 Aylık Kızı Luna'nın Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Annesinin Aynısı Çıktı: Burcu Biricik'in 9 Aylık Kızı Luna'nın Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 11:52

Samimi halleri ve oyunculuk yetenekleriyle gündemde gördüğümüz kadar görenlerin gıptayla baktığı evliliğiyle de dikkat çeken Burcu Biricik geçtiğimiz sene yaz ayında kızını kucağına almıştı. Luna adını verdiği kızını bugüne kadar gözlerden uzakta tutan isim geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Burcu Biricik'ın kızı Luna'nın yüzü ilk defa gözüktü!

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/u...
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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından bahsettiren Burcu Biricik'i son olarak ekranlardaki Camdaki Kız dizisindeki başarılı rolüyle izlemiştik.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından bahsettiren Burcu Biricik'i son olarak ekranlardaki Camdaki Kız dizisindeki başarılı rolüyle izlemiştik.

2014 yılında Emre Yetkin'le dünyaevine giren güzel oyuncu evliliklerinin 10. yılında müjdeli haberi vermiş ve hamile olduğunu duyurmuştu. Magazinin en sevilen çiftlerinden biri olan ikilinin mutlulukları bebekle taçlanırken yaptıkları paylaşımlar da ilgi çekmeye devam ediyor. 

2024 senesinin Temmuz ayında kızını kucağına alan Burcu Biricik annelikle birlikte hayatını gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye başlarken Luna'nın kime benzediği merak konusu olmuştu.

Kızını sosyal medyadan paylaşmayı tercih etmeyen isim yaptığı paylaşımla Luna'yı ilk kez gösterdi.

Kızını sosyal medyadan paylaşmayı tercih etmeyen isim yaptığı paylaşımla Luna'yı ilk kez gösterdi.

Annelik deneyimi hakkında 'Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum. Geri gelir inşallah. Değişiyor insan. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz mesela. Daha sakin kalıyoruz. Sürekli kızımız ile ilgileniyoruz'  şeklinde konuşan oyuncu geçtiğimiz gün kameralara yakalandı.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Ulus'ta görüntülenen Burcu Biricik'in kızı Luna'nın yüzü de ilk defa gözüktü.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Ulus'ta görüntülenen Burcu Biricik'in kızı Luna'nın yüzü de ilk defa gözüktü.

Muhabirleri fark eden Burcu Biricik “Yahu burada da mı geziyorsunuz? Eve girecekken siz yakaladınız” şeklinde konuşmasının ardından son zamanlarda vakitinin büyük bir kısmını kızıyla geçirdiğini ifade ederek “Gündemi bol bol takip edebiliyoruz, inşallah daha da iyi olacağız” dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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