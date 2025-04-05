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Tepki Çeken Cem Yılmaz'dan Ferhan Şensoy'a Hak Verip Kendisini Eleştiren X Kullanıcılarına Sert Çıkış

Tepki Çeken Cem Yılmaz'dan Ferhan Şensoy'a Hak Verip Kendisini Eleştiren X Kullanıcılarına Sert Çıkış

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 09:59

İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde sessiz kalan ardından da 29 Mart'ta ilk kez sessizliğini bozan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın açıklamaları dikkat çekmeye devam diyor. “Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim” gibi bir çıkışta bulunmasının ardından Aybüke Pusat'ın TRT'deki kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren Yılmaz yapılan eleştirilere bir bir cevap vermişti.

Ferhan Şensoy üzerinden yapılan göndermelerle eleştirilen ünlü komedyen yapılan eleştirilere cevabını sakınmadı!

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Yaşanan olaylara sessizliği ile tepki çekmesinin ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturan Cem Yılmaz boykot soruşturmaları kapsamında işine son verilen isimlere destek göstermişti.

Yaşanan olaylara sessizliği ile tepki çekmesinin ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturan Cem Yılmaz boykot soruşturmaları kapsamında işine son verilen isimlere destek göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde, ünlü komedyen Cem Yılmaz, Aybüke Pusat’ın boykot paylaşımının ardından TRT tarafından kadro dışı bırakılmasını eleştirmişti. Pusat, 2 Nisan’da bir tüketim boykotu çağrısı yapmış ve sonrasında TRT kadrosundan çıkarılmıştı. Bu duruma sosyal medyada birçok ünlü isim tepki gösterirken Cem Yılmaz da TRT'ye, 'Tarafsız olman gerekiyordu!' şeklinde tepki göstermiş ve halkın sevdiği oyuncuların TRT'de çalışmaması gibi bir durumun yanlış olduğunu vurgulamıştı.

Ardından X hesabından yaptığı açıklamaya birçok kullanıcı tepki göstermiş, Cem Yılmaz da bu kullanıcılara verdiği yanıtlarla gündeme gelmişti.

Ardından X hesabından yaptığı açıklamaya birçok kullanıcı tepki göstermiş, Cem Yılmaz da bu kullanıcılara verdiği yanıtlarla gündeme gelmişti.

'Sen de yandın Cem, TRT kapıdan sokmaz seni bundan sonra' çıkışında bulunan bir takipçisine ve tepki gösterme hızına cevap veren komedyenin 'Benim kimseye yaranamadığımı herkes bilir.' şeklindeki cevabı dikkat çekmişti.

Yaşananların detaylarını merak edenler için bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz gece saatlerinde bir X kullanıcısının Ferhan Şensoy'un Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen gibi isimlere neden arka çıkmadığını anladığını belirttiği o tweet X gündemine oturdu.

Geçtiğimiz gece saatlerinde bir X kullanıcısının Ferhan Şensoy'un Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen gibi isimlere neden arka çıkmadığını anladığını belirttiği o tweet X gündemine oturdu.

Kullanıcıları ikiye bölen bu paylaşımın ardından gece saatlerinde ortalık karıştı. Cem Yılmaz  'Ferhan Şensoy’un Yılmaz Erdoğan’ı tiyatrosuna almamasını da Cem Yılmaz’a kavuğu vermemesini de Okan Bayülgen’i adamdan saymamasını da bugünlerde iyice idrak ediyoruz.' sözlerini cevapsız bırakmadı.

'Newsjunkie Burcu! Sen bir muktedir vitaminisin! Senin muhalefet etmek gibi ehliyetin varsa bile 5 yıllığına geri alınmalı! George Orwell bitti, Ferhan abi mi başladı! Ben tiyatrocu değilim, kavuğu bana niye versin avanak! Böyle böyle birbirine kırdırırlar... Yazık, çok acı. Sanki memlekette konu şu an buymuşçasına.' şeklinde konuşan Cem Yılmaz yine hiç acımadı!

Bilmeyenler için anlatalım; kullanıcının bahsettiği 'kavuk' terimi tiyatrodaki usta-çırak ilişkisini temsil eder. Tiyatroda kavuk, özellikle Ferhan Şensoy'un temsil ettiği ortaoyunu geleneğinde, bir tür ustalık işareti olarak kabul edilir.

Kel Hasan Efendi'nin İsmail Dümbüllü'ye, onun da Yeşilçam'ın usta oyuncularından Münir Özkul'a devrettiği kavuğu yaklaşık 30 yıl boyunca Ferhan Şensoy taşımıştır. Ferhan Şensoy, bu gelenekle tanınan bir isimdir ve kavuk, onun ortaoyunu geleneğini sürdürmesinin bir sembolüdür.

Ardından açıklamasının altına gelen bir tepkiye sinirlenen Cem Yılmaz o kullanıcıyı da cevapsız bırakmadı.

Ardından açıklamasının altına gelen bir tepkiye sinirlenen Cem Yılmaz o kullanıcıyı da cevapsız bırakmadı.

'Gece 12 sonrası sarhoş yazılmış gevelemeler, kimseyi tanımlamıyor ve çok boş beleş laflar. Sahnede küfrü komiklik sanan ve onu takip edenler için ucuz sözler. Sanat da bu değil, sanatçı da. Buyur. Gevelemiş gene.' yazan kullanıcıya Cem Yılmaz 'Hanımefendi allah rızası için profilinizde yazdığınız unvanları bir tekrar okuyun ya insan bu kadar çoşmamalı! Sanat bu değil?!?! Pes' şeklinde cevap verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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