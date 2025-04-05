Tepki Çeken Cem Yılmaz'dan Ferhan Şensoy'a Hak Verip Kendisini Eleştiren X Kullanıcılarına Sert Çıkış

Kullanıcıları ikiye bölen bu paylaşımın ardından gece saatlerinde ortalık karıştı. Cem Yılmaz 'Ferhan Şensoy’un Yılmaz Erdoğan’ı tiyatrosuna almamasını da Cem Yılmaz’a kavuğu vermemesini de Okan Bayülgen’i adamdan saymamasını da bugünlerde iyice idrak ediyoruz.' sözlerini cevapsız bırakmadı.

'Newsjunkie Burcu! Sen bir muktedir vitaminisin! Senin muhalefet etmek gibi ehliyetin varsa bile 5 yıllığına geri alınmalı! George Orwell bitti, Ferhan abi mi başladı! Ben tiyatrocu değilim, kavuğu bana niye versin avanak! Böyle böyle birbirine kırdırırlar... Yazık, çok acı. Sanki memlekette konu şu an buymuşçasına.' şeklinde konuşan Cem Yılmaz yine hiç acımadı!

Bilmeyenler için anlatalım; kullanıcının bahsettiği 'kavuk' terimi tiyatrodaki usta-çırak ilişkisini temsil eder. Tiyatroda kavuk, özellikle Ferhan Şensoy'un temsil ettiği ortaoyunu geleneğinde, bir tür ustalık işareti olarak kabul edilir.

Kel Hasan Efendi'nin İsmail Dümbüllü'ye, onun da Yeşilçam'ın usta oyuncularından Münir Özkul'a devrettiği kavuğu yaklaşık 30 yıl boyunca Ferhan Şensoy taşımıştır. Ferhan Şensoy, bu gelenekle tanınan bir isimdir ve kavuk, onun ortaoyunu geleneğini sürdürmesinin bir sembolüdür.