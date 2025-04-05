Tepki Çeken Cem Yılmaz'dan Ferhan Şensoy'a Hak Verip Kendisini Eleştiren X Kullanıcılarına Sert Çıkış
Tepki Çeken Cem Yılmaz'dan Ferhan Şensoy'a Hak Verip Kendisini Eleştiren X Kullanıcılarına Sert Çıkış
İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde sessiz kalan ardından da 29 Mart'ta ilk kez sessizliğini bozan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın açıklamaları dikkat çekmeye devam diyor. “Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim” gibi bir çıkışta bulunmasının ardından Aybüke Pusat'ın TRT'deki kadrosundan çıkarılmasına tepki gösteren Yılmaz yapılan eleştirilere bir bir cevap vermişti.
Ferhan Şensoy üzerinden yapılan göndermelerle eleştirilen ünlü komedyen yapılan eleştirilere cevabını sakınmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşanan olaylara sessizliği ile tepki çekmesinin ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturan Cem Yılmaz boykot soruşturmaları kapsamında işine son verilen isimlere destek göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından X hesabından yaptığı açıklamaya birçok kullanıcı tepki göstermiş, Cem Yılmaz da bu kullanıcılara verdiği yanıtlarla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz gece saatlerinde bir X kullanıcısının Ferhan Şensoy'un Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Okan Bayülgen gibi isimlere neden arka çıkmadığını anladığını belirttiği o tweet X gündemine oturdu.
Ardından açıklamasının altına gelen bir tepkiye sinirlenen Cem Yılmaz o kullanıcıyı da cevapsız bırakmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın