Alişan'la Nişan Atmasının Ardından Ortadan Kaybolan Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor!
Alişan'la Nişan Atmasının Ardından Ortadan Kaybolan Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor!
Alişan'ın Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la nişanlandığı haberleri magazin manşetlerine yıllar önce büyük şok yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' sözü veren, hemen ardından da Eda Erol'un kardeşiyle tanışan Alişan kısa sürede nişanlanma kararı almıştı.
Ayrılık kararıyla adından bahsettiren çiftin ardından Eda Erol gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Erol'dan uzun sürenin ardından müjdeli haber geldi.
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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bir zamanlar hayatını Alişan'la birleştirme kararı almasıyla gündeme oturmuştu.
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Nişanlarından 1.5 ay sonra nikah masasına oturmaya hazırlanan ikilinin ayrılık kararı ise çabuk yayılmıştı.
Ayrılığın ardından ortalıkta görülmeyen Eda Erol evlilik haberiyle gündeme oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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