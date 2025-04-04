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Alişan'la Nişan Atmasının Ardından Ortadan Kaybolan Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor!

Alişan'la Nişan Atmasının Ardından Ortadan Kaybolan Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Evleniyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2025 - 22:41

Alişan'ın Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la nişanlandığı haberleri magazin manşetlerine yıllar önce büyük şok yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'evleneceğim' sözü veren, hemen ardından da Eda Erol'un kardeşiyle tanışan Alişan kısa sürede nişanlanma kararı almıştı.

Ayrılık kararıyla adından bahsettiren çiftin ardından Eda Erol gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Erol'dan uzun sürenin ardından müjdeli haber geldi.

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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bir zamanlar hayatını Alişan'la birleştirme kararı almasıyla gündeme oturmuştu.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bir zamanlar hayatını Alişan'la birleştirme kararı almasıyla gündeme oturmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 1 yıl içinde evleneceği yönünde söz veren Alişan “Verdiğim sözü tuttum. Son 15 gün kala Allah Eda’yı karşıma çıkardı. Bayramdan sonra istemeye gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın bana sözü var. Nikah şahidimiz olacak.' şeklinde konuşmuş ve ikilinin evleneceği haberleri manşetleri sarmıştı.

Nişanlarından 1.5 ay sonra nikah masasına oturmaya hazırlanan ikilinin ayrılık kararı ise çabuk yayılmıştı.

Nişanlarından 1.5 ay sonra nikah masasına oturmaya hazırlanan ikilinin ayrılık kararı ise çabuk yayılmıştı.

Ayrılık nedeninin Eda Erol'un, eski sevgilisi Ogan Şenyolcu olduğu iddia edilirken evlilik yolundaki ikilinin tartışma yaşadığı öğrenilmişti. Kavganın ardından Eda Erol önce Instagram hesabını kapatmış, ardından da 'Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık' açıklamasında bulunarak merakları gidermişti.

Kardeşi Bihter Erol'un Eda Erol'un hesabının hacklendiğini söylemesine rağmen Esra Erol ikili arasındaki buzları eritemeyince ayrılık tamamen doğrulanmıştı.

Ayrılığın ardından ortalıkta görülmeyen Eda Erol evlilik haberiyle gündeme oturdu.

Ayrılığın ardından ortalıkta görülmeyen Eda Erol evlilik haberiyle gündeme oturdu.

Sosyal medya hesabından evlilik teklifi aldığını duyuran isim müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı. Pilot Ekrem Karacayır'la yeni bir yola çıkacağını duyuran Eda Erol kısa sürede magazin gündemine oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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