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"Korkunç Instagram Kazası" Sinan Akçıl Evindeki Yardımcısının Başına Gelen Talihsiz Kaybı Anlattı!

"Korkunç Instagram Kazası" Sinan Akçıl Evindeki Yardımcısının Başına Gelen Talihsiz Kaybı Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2025 - 20:31 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 20:40

Özel hayatının epey bir çalkantılı olduğuna magazin manşetlerine düşen haberlerle şahitlik ettiğimiz Sinan Akçıl gündemin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sürekli sansasyon yaratan Sinan Akçıl bu sefer gündeme bambaşka bir konuyla geldi.

 Evinde çalışan Olga’nın akrabasının yaşadığı talihsiz olayı anlatan Sinan Akçıl sosyal medya bağımlılığının geldiği duruma isyan etti.

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Yıllardır müzik sektöründe şarkılarıyla var olan Sinan Akçıl'ın adından karıştığı olaylarla ve yaptığı açıklamalarla sık sık bahsediyoruz.

Yıllardır müzik sektöründe şarkılarıyla var olan Sinan Akçıl'ın adından karıştığı olaylarla ve yaptığı açıklamalarla sık sık bahsediyoruz.

Sektördeki birçok unutulmaz şarkının ve hitin şarkı yazarı olan Sinan Akçıl son dönemde gerek gündeme dair açıklamaları gerek de geçmiş ilişkileriyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

Konu eski aşkları olunca sık sık geçmiş ilişkilerine göndermede bulunan Akçıl'ın sosyal medyadan yaptığı her paylaşım da haliyle dikkat çekiyor.

Son olarak Danla Bilic'in kendisini takipten çıkmasına tepki gösteren Sinan Akçıl sosyal medyadan ünlü fenomene isyan etmişti.

Son olarak Danla Bilic'in kendisini takipten çıkmasına tepki gösteren Sinan Akçıl sosyal medyadan ünlü fenomene isyan etmişti.

Gündeme tepki gösteren isimlerin başında yer alan Danla Bilic'in kendisini takipten çıktığını öğrenen Sinan Akçıl “Danla'cım ne kadar tahammüllü bir arkadaşlıkmış. (Gerçi sadece bir kez programına çıktım, davetin üzerine. Arkadaşlık denemez.) Unfollowlaşmışız Insta’dan. Haberim bile yoktu. Fanlar sağ olsun ve canın sağ olsun. Bir kaybım olmaz.' şeklindeki açıklamasıyla bu hamleye tepki göstermişti.

Sık sık bu gibi açıklamalarla gördüğümüz isim bu sefer uzun yıllardır birlikte çalıştığı yardımcısı Olga'nın başına gelen talihsiz olayları anlatmasıyla gündeme geldi.

Sinan Akçıl yanında çalışan kadının yaşadığı talihsiz olayı yaptığı paylaşımla duyururken sosyal medya bağımlılığına değindi.

Sinan Akçıl yanında çalışan kadının yaşadığı talihsiz olayı yaptığı paylaşımla duyururken sosyal medya bağımlılığına değindi.

'Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün. Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz 'Olga'mız'ın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti. Çocuğunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram ya da sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen. Olga az Türkçesi ile diyor ki, 'gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama, Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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