"Korkunç Instagram Kazası" Sinan Akçıl Evindeki Yardımcısının Başına Gelen Talihsiz Kaybı Anlattı!

Gündeme tepki gösteren isimlerin başında yer alan Danla Bilic'in kendisini takipten çıktığını öğrenen Sinan Akçıl “Danla'cım ne kadar tahammüllü bir arkadaşlıkmış. (Gerçi sadece bir kez programına çıktım, davetin üzerine. Arkadaşlık denemez.) Unfollowlaşmışız Insta’dan. Haberim bile yoktu. Fanlar sağ olsun ve canın sağ olsun. Bir kaybım olmaz.' şeklindeki açıklamasıyla bu hamleye tepki göstermişti.

Sık sık bu gibi açıklamalarla gördüğümüz isim bu sefer uzun yıllardır birlikte çalıştığı yardımcısı Olga'nın başına gelen talihsiz olayları anlatmasıyla gündeme geldi.