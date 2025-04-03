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Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın'dan Boykot Paylaşımı Yapan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki!

Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın'dan Boykot Paylaşımı Yapan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.04.2025 - 15:32 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 15:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot paylaşımlarına soruşturma başlatacağı öğrenildikten sonra TRT'de oynayan oyuncuların dizilerden çıkarıldığını duymaya başladık.

Son olarak yaşananlara tepki gösteren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmış, Başak Gümülcinelioğlu da TRT'de dizisinden çıkarılmıştı. Şu sıralar Bahar dizisinde seyrettiğimiz Nihal Yalçın yaşananlara tepki gösterdi.

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Boykot soruşturmalarını duymaya başladığımız günlerde Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden TRT'deki dizisinden çıkarıldığını öğrenmiştik.

Boykot soruşturmalarını duymaya başladığımız günlerde Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden TRT'deki dizisinden çıkarıldığını öğrenmiştik.

Sevgilisi Aybüke Pusat'a destek veren isim Furkan Andıç olurken rol arkadaşı Tolga Sarıtaş'ın sessizliği tepki çekmeye devam ediyordu. Tolga Sarıtaş hesabını yorumlara kapatırken birçok ünlü isim Aybüke Pusat'ın yanında olduğunu söylemiş, Zeki Demirkubuz ve Müjdat Gezen oyuncuya iş tekliflerinde bulunmuştu.

Boran Kuzum'un da TRT'de yer alan diziden çıkartıldığı öğrenilirken bugün, boykot paylaşımında bulunan bir oyuncunun gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde yer alan genç oyuncunun boykot paylaşımında bulunması ve Aybüke Pusat'a destek vermesinin ardından gözaltına alındığı rotaya çıktı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinde yer alan genç oyuncunun boykot paylaşımında bulunması ve Aybüke Pusat'a destek vermesinin ardından gözaltına alındığı rotaya çıktı.

Boykot paylaşımları yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarının kapatılmasının ardından ünlü isimler hesaplarının kapatılması ve dizilerden çıkartılmalarıyla gündeme düştü.

Paylaşımı yüzünden gözaltına alınan 16 kişiden biri olan ünlü oyuncuya ise destekler devam ediyor.

Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Selahattin Paşalı olmak üzere birçok isim Üzümoğlu'na destek göstermişti.

Desteklerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdilerde Bahar dizisinde Efsun karakteriyle izlediğimiz Nihal Yalçın gündemde yaşananlara ses çıkarttı.

Şimdilerde Bahar dizisinde Efsun karakteriyle izlediğimiz Nihal Yalçın gündemde yaşananlara ses çıkarttı.

'Boykot, Anayasa’nın düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile toplantı gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendirilebilecek bir protesto biçimidir.

Anayasamızın 25., 26. ve 34. maddeleriyle güvence altına alınmıştır.' paylaşımında bulunan Üzümoğlu'na Yalçın'dan destek geldi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

'Boykota alışveriş yaparak tepki vermek de demokratik haktır. Kahvenizi oradan içer, kitabınızı boykot edilen yerden alır, durduk yerde market alışverişi yapabilirsiniz. Çok medeni tepkiler. Ama anayasal hakkını kullandığı için kimseyi hapse atamazsınız; atamıyor olmanız lazım.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Patrick Jane

İşte Ekol TV sunucusu da ..... da yorumcu güzel cevaplamış...