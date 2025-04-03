Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın'dan Boykot Paylaşımı Yapan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki!
Bahar'ın Efsun'u Nihal Yalçın'dan Boykot Paylaşımı Yapan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot paylaşımlarına soruşturma başlatacağı öğrenildikten sonra TRT'de oynayan oyuncuların dizilerden çıkarıldığını duymaya başladık.
Son olarak yaşananlara tepki gösteren Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmış, Başak Gümülcinelioğlu da TRT'de dizisinden çıkarılmıştı. Şu sıralar Bahar dizisinde seyrettiğimiz Nihal Yalçın yaşananlara tepki gösterdi.
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Boykot soruşturmalarını duymaya başladığımız günlerde Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı yüzünden TRT'deki dizisinden çıkarıldığını öğrenmiştik.
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Şakir Paşa Ailesi dizisinde yer alan genç oyuncunun boykot paylaşımında bulunması ve Aybüke Pusat'a destek vermesinin ardından gözaltına alındığı rotaya çıktı.
Şimdilerde Bahar dizisinde Efsun karakteriyle izlediğimiz Nihal Yalçın gündemde yaşananlara ses çıkarttı.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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