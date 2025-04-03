Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Şovunun Gerçekleşeceği Salonu İptal Etmesine Sergen Deveci'den Yanıt
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Şovunun Gerçekleşeceği Salonu İptal Etmesine Sergen Deveci'den Yanıt
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyadaki tepkiler büyümüş, işin içine protestolar ve boykot da girmişti. Ünlü isimlerin ses çıkarttığı olaylar devam ederken tepkisizliklerini koruyan ünlüler de eleştirilmişti.
Ülke gündemindeki olaylara çektiği videolarla ve tiye aldığı paylaşımlarla göndermede bulunan Sergen Deveci yaptığı video paylaşımıyla dikkat çekmişti. 11 Nisan'da Niğde Belediye Kültür Merkezi'nde sahne alacak ismin sahnesinin iptal edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklamasına Sergen Deveci'den yanıt geldi.
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Gündemdeki olaylara yaptığı göndermelerde adından bahsettiren oyuncu Sergen Deveci'nin Niğde'deki stand-up gösterisinin iptal ediliği öğrenildi.
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Gelin o videoyu birlikte izleyelim:
Niğde Belediye Başkanı yaptığı paylaşımla oyuncunun gösterisinin gerçekleşeceği salonun tahsisinin iptal edildiğini belirtti.
Ünlü oyuncu Niğde Belediye Başkanı'na cevap vererek Niğde halkından özür diledi.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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