'Sevgili Emrah Bey,

paylaşımlarımda sizleri rahatsız eden herhangi bir içerik yer aldıysa, yine sizleri aynı mecra üzerinde bir özür borçlu olduğumu bilmenizi ve bunu herkesin önünde yapmayı da daha uygun bulduğumu bilmenizi isterim.

Paylaşımların hiçbirisinde hakaret içeren bir tutum olmamasına dikkat etmişimdir. Alaycı bir üslubum olduğunu siz büyüğümden kabul etmenizi rica ederim. Bu şekilde kendimi inşa ettiğimi ve bunu sürdürmekten keyif aldığımı da bildirmek isterim. Dediğim gibi; herhangi bir sözüm rahatsız ettiyse öncelikle sizden sonra Niğde halkından özür dilerim. Gösterimi ya da başka bir etkinliğimi izlemek isteyen Niğdelilerle, inanıyorum ki başka bir zaman diliminde denk geleceğizdir. Bu tarz yaptırımların kalıcı bir hasarı olduğuna asla inanmamışımdır.

Fakat şunu da açıkça belirtmeliyim ki; sizi de bildiğim tüm inançlara dayanarak yürekten tebrik etmek istiyorum. Sizi seven, sayan ve hizmet ettiğiniz insanların kısa sürede yarattığı etkiye hemen karşılık vererek halkınızın size olan güvenine layık olduğunuzu gösterdiniz. Elbette bunu söylemek benim asla haddime değil fakat yakından şahit olmuş birisi olarak bunu açıkça dile getirmekten mutluluk duydum. Ülkemizdeki tüm siyasetçilere örnek olması dileklerimle.

Saygılarımla'