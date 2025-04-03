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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Şovunun Gerçekleşeceği Salonu İptal Etmesine Sergen Deveci'den Yanıt

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in Şovunun Gerçekleşeceği Salonu İptal Etmesine Sergen Deveci'den Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.04.2025 - 13:59

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyadaki tepkiler büyümüş, işin içine protestolar ve boykot da girmişti. Ünlü isimlerin ses çıkarttığı olaylar devam ederken tepkisizliklerini koruyan ünlüler de eleştirilmişti.

Ülke gündemindeki olaylara çektiği videolarla ve tiye aldığı paylaşımlarla göndermede bulunan Sergen Deveci yaptığı video paylaşımıyla dikkat çekmişti. 11 Nisan'da Niğde Belediye Kültür Merkezi'nde sahne alacak ismin sahnesinin iptal edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklamasına Sergen Deveci'den yanıt geldi.

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Gündemdeki olaylara yaptığı göndermelerde adından bahsettiren oyuncu Sergen Deveci'nin Niğde'deki stand-up gösterisinin iptal ediliği öğrenildi.

Gündemdeki olaylara yaptığı göndermelerde adından bahsettiren oyuncu Sergen Deveci'nin Niğde'deki stand-up gösterisinin iptal ediliği öğrenildi.

Sergen Deveci yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren isimlerden biri olmuş, oyuncu oylarla diğer isimlerin tepki göstermemesini çektiği video ile eleştirmişti. Videoda “Omurgası yok, duramıyor ayakta.” ifadelerini kullanan isim sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekmişti.

11 Nisan günü Niğde Belediye Kültür Merkezi'nde sahne alacak ünlü ismin gösterisinin yapılacağı salonun iptal edildiğini Niğde Belediye Başkanı duyurdu.

Gelin o videoyu birlikte izleyelim:

Niğde Belediye Başkanı yaptığı paylaşımla oyuncunun gösterisinin gerçekleşeceği salonun tahsisinin iptal edildiğini belirtti.

Niğde Belediye Başkanı yaptığı paylaşımla oyuncunun gösterisinin gerçekleşeceği salonun tahsisinin iptal edildiğini belirtti.
twitter.com

'Programın zaten bizimle bir alakası yoktu, lakin program için Belediyemizin salonunu kiralamak istemişlerdi. Yasal sorumluluklarını yerine getirmedikleri için salon tahsisi iptal edildi.'

Ünlü oyuncu Niğde Belediye Başkanı'na cevap vererek Niğde halkından özür diledi.

Ünlü oyuncu Niğde Belediye Başkanı'na cevap vererek Niğde halkından özür diledi.

'Sevgili Emrah Bey,

paylaşımlarımda sizleri rahatsız eden herhangi bir içerik yer aldıysa, yine sizleri aynı mecra üzerinde bir özür borçlu olduğumu bilmenizi ve bunu herkesin önünde yapmayı da daha uygun bulduğumu bilmenizi isterim.

Paylaşımların hiçbirisinde hakaret içeren bir tutum olmamasına dikkat etmişimdir. Alaycı bir üslubum olduğunu siz büyüğümden kabul etmenizi rica ederim. Bu şekilde kendimi inşa ettiğimi ve bunu sürdürmekten keyif aldığımı da bildirmek isterim. Dediğim gibi; herhangi bir sözüm rahatsız ettiyse öncelikle sizden sonra Niğde halkından özür dilerim. Gösterimi ya da başka bir etkinliğimi izlemek isteyen Niğdelilerle, inanıyorum ki başka bir zaman diliminde denk geleceğizdir. Bu tarz yaptırımların kalıcı bir hasarı olduğuna asla inanmamışımdır.

Fakat şunu da açıkça belirtmeliyim ki; sizi de bildiğim tüm inançlara dayanarak yürekten tebrik etmek istiyorum. Sizi seven, sayan ve hizmet ettiğiniz insanların kısa sürede yarattığı etkiye hemen karşılık vererek halkınızın size olan güvenine layık olduğunuzu gösterdiniz. Elbette bunu söylemek benim asla haddime değil fakat yakından şahit olmuş birisi olarak bunu açıkça dile getirmekten mutluluk duydum. Ülkemizdeki tüm siyasetçilere örnek olması dileklerimle.

Saygılarımla'

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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