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Boykot Paylaşımında Bulunduğu İçin Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Ünlü İsimlerden Destek Gecikmedi!

Boykot Paylaşımında Bulunduğu İçin Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Ünlü İsimlerden Destek Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.04.2025 - 11:40

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Sosyal medyada Pusat'ın diziden atılmasına tepkiler yükselirken dizideki partnerlerinden bir bir paylaşımlar gelmeye başlamıştı.

Boykot çağrısında bulunan isimler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenilirken Şakir Paşa Ailesi dizisinde yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımı yüzünden gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü isimler oyuncuya desteklerini gösterdi.

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Oyuncular CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası yaptığı paylaşımların ardından bir bir gündeme düşmeye başladı.

Oyuncular CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası yaptığı paylaşımların ardından bir bir gündeme düşmeye başladı.

Aybüke Pusat ve Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın ülke genelindeki boykota çağrıda bulundukları paylaşımlar nedeniyle TRT tarafından yer aldıkları dizilerden çıkarılmalarının ardından ünlü oyuncular desteklerini dile getirmişti.

Gündem oyuncuların tepkileriyle çalkalanırken Şakir Paşa Ailesi dizisinde Cevat karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykot paylaşımı yüzünden gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Ünlü isimler Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımı yüzünden gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İşte oyuncunun o paylaşımı:

İşte oyuncunun o paylaşımı:
twitter.com

Kaan Urgancıoğlu

Kaan Urgancıoğlu

Ahsen Eroğlu

Ahsen Eroğlu

Barış Atay

Barış Atay
twitter.com
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Levent Üzümcü

Levent Üzümcü

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Selahattin Paşalı

Selahattin Paşalı

Berker Güven

Berker Güven

Kaan Sevi

Kaan Sevi
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Ece Dizdar

Ece Dizdar

Esma Yılmaz

Esma Yılmaz

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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