Boykot Paylaşımında Bulunduğu İçin Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Ünlü İsimlerden Destek Gecikmedi!
Boykot Paylaşımında Bulunduğu İçin Gözaltına Alınan Cem Yiğit Üzümoğlu'na Ünlü İsimlerden Destek Gecikmedi!
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Sosyal medyada Pusat'ın diziden atılmasına tepkiler yükselirken dizideki partnerlerinden bir bir paylaşımlar gelmeye başlamıştı.
Boykot çağrısında bulunan isimler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenilirken Şakir Paşa Ailesi dizisinde yer alan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaşımı yüzünden gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü isimler oyuncuya desteklerini gösterdi.
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Oyuncular CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası yaptığı paylaşımların ardından bir bir gündeme düşmeye başladı.
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İşte oyuncunun o paylaşımı:
Kaan Urgancıoğlu
Ahsen Eroğlu
Barış Atay
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Levent Üzümcü
Nurgül Yeşilçay
Selahattin Paşalı
Berker Güven
Kaan Sevi
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Ece Dizdar
Esma Yılmaz
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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