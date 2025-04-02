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Markaları Satış Durdurdu: 2 Nisan Boykotuna Destek Veren Ünlü İsimlerden Evden Paylaşımlar!

Markaları Satış Durdurdu: 2 Nisan Boykotuna Destek Veren Ünlü İsimlerden Evden Paylaşımlar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.04.2025 - 12:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından birçok kişi açıklanan markaları boykot etmeye başlamıştı. Yayın organları ve markaları kapsayan boykotun etkisi sürerken sosyal medyada başlayan çağrıyla 2 Nisan günü harcama yapılmamasına yönelik boykot hareketi başlamıştı.

Boykot paylaşımı yapanlar hakkında İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma açacağı öğrenilirken, ünlü isimler de gündeme paylaşımlarıyla oturmuştu. Aybüke Pusat ve Emre Kınay'ın ifadeye çağrılacağı iddiaları yalanlanırken boykota katılan ünlü isimlerden paylaşımlar gelmeye başladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel düzenlediği mitinglerde boykot çağrısında bulunmasının ardından markaları bir bir açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel düzenlediği mitinglerde boykot çağrısında bulunmasının ardından markaları bir bir açıklamıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklamasının ardından protestolarda tutuklanan öğrenciler birçok ünlünün tepkisini dile getirmesine neden olmuştu. 

Bayramı ailelerinden uzakta geçirecek gençlerin serbest bırakılmasına yönelik çağrılarının ardından ünlü isimler sosyal medyada yükselen boykot çağrılarına ses verdi. Geçtiğimiz gece boykot çağrısında bulunan isimlere soruşturma başlatılacağı duyurulurken ünlü isimler paylaşımlarına devam etmişti. 

Özgür Özel'in '19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.' ifadeleriyle destek verdiği 2 Nisan boykotuna ünlü isimler evden yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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