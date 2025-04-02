Markaları Satış Durdurdu: 2 Nisan Boykotuna Destek Veren Ünlü İsimlerden Evden Paylaşımlar!
Markaları Satış Durdurdu: 2 Nisan Boykotuna Destek Veren Ünlü İsimlerden Evden Paylaşımlar!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından birçok kişi açıklanan markaları boykot etmeye başlamıştı. Yayın organları ve markaları kapsayan boykotun etkisi sürerken sosyal medyada başlayan çağrıyla 2 Nisan günü harcama yapılmamasına yönelik boykot hareketi başlamıştı.
Boykot paylaşımı yapanlar hakkında İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma açacağı öğrenilirken, ünlü isimler de gündeme paylaşımlarıyla oturmuştu. Aybüke Pusat ve Emre Kınay'ın ifadeye çağrılacağı iddiaları yalanlanırken boykota katılan ünlü isimlerden paylaşımlar gelmeye başladı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel düzenlediği mitinglerde boykot çağrısında bulunmasının ardından markaları bir bir açıklamıştı.
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Zeynep Bastık
Pınar Altuğ
Birce Akalay
Sertab Erener
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Berna Laçin
Ecem Erkek
Müjde Uzman
Neslihan Yeldan
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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