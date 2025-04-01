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Özgür Özel Duyurdu: 2 Nisan Tüketim Boykotuna Destek

Özgür Özel Duyurdu: 2 Nisan Tüketim Boykotuna Destek

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 19:18

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Saraçhane'de yaptığı konuşmalarda boykot listesi de açıklamıştı. Vatandaşların boykota katılımı artarken, bu kez de 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak yönünde çağrı yapıldı. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.' ifadelerine yer verdi. 

İşte, detaylar...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2 Nisan tüketim boykotunu" X hesabı üzerinden duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2 Nisan tüketim boykotunu" X hesabı üzerinden duyurdu
twitter.com

'19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.

Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.

Millet, devletin gerçek sahibidir.

Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.

#2nisantüketimboykotu'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Cindirella Man

Boykot hep boykot sonuna kadar boykot kısacası bizden kazandıklarıyla bize saldıranlara boykot

Enver Paşa

Yetmez ölüm orucu dahil tüm boykotların seviyesi artırılmalı. Bir hırsız nasıl olurda içeride yatar. Tek haklı olduğu konu bu Türkiye de hırsızlık suç değil.... Devamını Gör

Oytun akyol

sıfırlayamadık babacım

tur6ut

Ya en enomlisi vatandaşın parasıyla biber gazi aliyorlar vede vatandaşa karşı kulaniyorlar