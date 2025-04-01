Özgür Özel Duyurdu: 2 Nisan Tüketim Boykotuna Destek

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Saraçhane'de yaptığı konuşmalarda boykot listesi de açıklamıştı. Vatandaşların boykota katılımı artarken, bu kez de 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak yönünde çağrı yapıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

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