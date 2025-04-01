Özgür Özel Duyurdu: 2 Nisan Tüketim Boykotuna Destek
Özgür Özel Duyurdu: 2 Nisan Tüketim Boykotuna Destek
Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce Saraçhane'de yaptığı konuşmalarda boykot listesi de açıklamıştı. Vatandaşların boykota katılımı artarken, bu kez de 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak yönünde çağrı yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.' ifadelerine yer verdi.
İşte, detaylar...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "2 Nisan tüketim boykotunu" X hesabı üzerinden duyurdu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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sıfırlayamadık babacım
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