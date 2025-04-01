Ünlü İsimlerden Boykot Çağrısı: "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!"
Ünlü İsimlerden Boykot Çağrısı: "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!"
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de pek çok markanın yer aldığı bir boykot listesi açıklamıştı. Boykota katılımın artmasının ardından sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak üzere çağrıda bulunuldu.
Instagram ve X hesapları üzerinden pek çok ünlü bu çağrıya yanıt vererek 2 Nisan'da tüketimi durduracaklarını açıkladı ve takipçilerini satın alım yapmamaya davet etti.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte protestolar ülke geneline yayılmıştı.
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Fırat Albayram
Melis İşiten
Selin Şekerci
Fırat Altunmeşe
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Bülent Parlak
Melis Birkan
Güliz Ayla
Aslı İnandık
Ayşecan Tatari
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Salih Bademci
Berkcan Güven
Şebnem Sönmez
Hasibe Eren
Pelin Öztekin
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Nurgül Yeşilçay
Tanem Sivar
Aybüke Pusat
Uraz Kaygılaroğlu
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Farah Zeynep Abdullah
Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmi hesabından yapılan paylaşımla boykota destek verileceği açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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