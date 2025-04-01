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Ünlü İsimlerden Boykot Çağrısı: "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!"

Ünlü İsimlerden Boykot Çağrısı: "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.04.2025 - 16:26 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 16:50

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de pek çok markanın yer aldığı bir boykot listesi açıklamıştı. Boykota katılımın artmasının ardından sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak üzere çağrıda bulunuldu.

Instagram ve X hesapları üzerinden pek çok ünlü bu çağrıya yanıt vererek 2 Nisan'da tüketimi durduracaklarını açıkladı ve takipçilerini satın alım yapmamaya davet etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte protestolar ülke geneline yayılmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte protestolar ülke geneline yayılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane'de düzenlediği mitinglerde bir boykot listesi açıklayarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Boykota katılan milyonlarca isim sosyal medya hesaplarından bu çağrıya destek verdi. Ekrem İmamoğlu da avukatları aracılığıyla yaptığı paylaşımda bugün boykotu desteklediğini açıkladı.

Sosyal medyada 2 Nisan Çarşamba günü tüketimin durdurulması için çağrıda bulunuldu. Bu çağrıya pek çok ünlü isim de destek verdiğini ve yarın (2 Nisan) satın alım yapmayacaklarını açıkladı.

Fırat Albayram

Fırat Albayram

Melis İşiten

Melis İşiten

Selin Şekerci

Selin Şekerci

Fırat Altunmeşe

Fırat Altunmeşe
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Bülent Parlak

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Güliz Ayla

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Aslı İnandık

Aslı İnandık

Ayşecan Tatari

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Salih Bademci

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Hasibe Eren

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Pelin Öztekin

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Nurgül Yeşilçay

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Uraz Kaygılaroğlu

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Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah

Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmi hesabından yapılan paylaşımla boykota destek verileceği açıklandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmi hesabından yapılan paylaşımla boykota destek verileceği açıklandı.

'85 milyon emekçinin alın teriyle zenginleşiyorlar ama güçlerini işçiye, emekçiye, gençlere, kadınlara hayatı dar etmek için kullanıyorlar. Yok öyle yağma, gücün kimde olduğunu hep birlikte gösterelim!

2 Nisan Çarşamba günü memleketi bir günlüğüne tüketimi durdurmaya çağırıyoruz. Para harcamıyoruz, ürün satın almıyoruz, dayanışmayı ön plana çıkarıyoruz. Dışarıda vakit geçirmek isteyen yurttaşlarımız için TİP il ve ilçe örgütlerimizde çayımız ve kahvemiz hazır olacak.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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