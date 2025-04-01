Ünlü İsimlerden Boykot Çağrısı: "2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!"

'85 milyon emekçinin alın teriyle zenginleşiyorlar ama güçlerini işçiye, emekçiye, gençlere, kadınlara hayatı dar etmek için kullanıyorlar. Yok öyle yağma, gücün kimde olduğunu hep birlikte gösterelim!

2 Nisan Çarşamba günü memleketi bir günlüğüne tüketimi durdurmaya çağırıyoruz. Para harcamıyoruz, ürün satın almıyoruz, dayanışmayı ön plana çıkarıyoruz. Dışarıda vakit geçirmek isteyen yurttaşlarımız için TİP il ve ilçe örgütlerimizde çayımız ve kahvemiz hazır olacak.'