Ekrem İmamoğlu’ndan Protestolarda Tutuklanan Gençlere Çağrı: "Hem Size Hem de Ailenize Sahip Çıkacağız"

“Sevgili Gençler;

Korku duvarlarını ilk siz aştınız. Geleceğinizi, umutlarınızı çalan, iradenizi, sizi yok sayan ve size saygı duymayan akla ilk siz isyan ettiniz.

Zamanın ruhu sizi çağırıyor. Zekanızla, samimiyetinizle, yüksek adalet duygunuzla, önyargıları yerle bir eden ruhunuzla, dayanışmanızla, herkesi kucaklayacak ve size ait olacak yakın gelecekte bu güzel ülkeyi siz aydınlığa çıkaracaksınız.

Ben Silivri’de dimdik duruyorum. Bu kumpaslar, yalanlar, dolanlar beni zerre etkilemiyor. Sizi de etkilemesin.

Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

Bu mücadele uzun, taşlı, tozlu, engebeli bir yol demiştim. En büyük engeli aştık. Bakmayın bir avuç, toplumun huzuruna çıkamayan insanın iddialı, hırçın sözlerine. Kaybedeceklerini onlar da biliyor. Demokrasi ve Cumhuriyet yolu milletimizin yoludur ve milletimiz kazanacak, gençlik kazanacak, bir avuç insan kaybedecek.

Tarih sizi yazacak gençler! Siz tarih yazacaksınız, dünyaya örnek olacaksınız!

UNUTMAYIN!

YOLUMUZ UZUN, HEYECANIMIZ YÜKSEK, GENÇLİĞİMİZ VAR!

BİZ, ADALETE SUSAMIŞ TÜRK GENÇLİĞİYİZ.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

MİLLET BÜYÜKTÜR.”