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Ekrem İmamoğlu’ndan Protestolarda Tutuklanan Gençlere Çağrı: "Hem Size Hem de Ailenize Sahip Çıkacağız"

Ekrem İmamoğlu’ndan Protestolarda Tutuklanan Gençlere Çağrı: "Hem Size Hem de Ailenize Sahip Çıkacağız"

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 13:54

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklanan gençlere seslendi.

“Silivri’de dimdik duruyorum” diyen Ekrem İmamoğlu, “Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Yurt genelinde yapılan gösterilerde çoğu üniversite öğrencisi 300’den fazla kişi tutuklanmıştı. 

Tutuklanan gençlere cezaevinde kötü muamele yapıldığı ve gençlerin yasak olmasına rağmen adli suçlularla aynı koğuşta tutulduğu iddia ediliyordu.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan tutuklanan gençlere seslendi 👇

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan tutuklanan gençlere seslendi 👇
twitter.com

Sevgili Gençler;

Korku duvarlarını ilk siz aştınız. Geleceğinizi, umutlarınızı çalan, iradenizi, sizi yok sayan ve size saygı duymayan akla ilk siz isyan ettiniz.

Zamanın ruhu sizi çağırıyor. Zekanızla, samimiyetinizle, yüksek adalet duygunuzla, önyargıları yerle bir eden ruhunuzla, dayanışmanızla, herkesi kucaklayacak ve size ait olacak yakın gelecekte bu güzel ülkeyi siz aydınlığa çıkaracaksınız.

Ben Silivri’de dimdik duruyorum. Bu kumpaslar, yalanlar, dolanlar beni zerre etkilemiyor. Sizi de etkilemesin.

Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

Bu mücadele uzun, taşlı, tozlu, engebeli bir yol demiştim. En büyük engeli aştık. Bakmayın bir avuç, toplumun huzuruna çıkamayan insanın iddialı, hırçın sözlerine. Kaybedeceklerini onlar da biliyor. Demokrasi ve Cumhuriyet yolu milletimizin yoludur ve milletimiz kazanacak, gençlik kazanacak, bir avuç insan kaybedecek.

Tarih sizi yazacak gençler! Siz tarih yazacaksınız, dünyaya örnek olacaksınız!

UNUTMAYIN!

YOLUMUZ UZUN, HEYECANIMIZ YÜKSEK, GENÇLİĞİMİZ VAR!

BİZ, ADALETE SUSAMIŞ TÜRK GENÇLİĞİYİZ.

ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ.

MİLLET BÜYÜKTÜR.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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