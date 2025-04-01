Ekrem İmamoğlu’ndan Protestolarda Tutuklanan Gençlere Çağrı: "Hem Size Hem de Ailenize Sahip Çıkacağız"
Ekrem İmamoğlu’ndan Protestolarda Tutuklanan Gençlere Çağrı: "Hem Size Hem de Ailenize Sahip Çıkacağız"
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi için düzenlenen protesto gösterilerinde tutuklanan gençlere seslendi.
“Silivri’de dimdik duruyorum” diyen Ekrem İmamoğlu, “Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.
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Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterileri düzenlenmişti.
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Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan tutuklanan gençlere seslendi 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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