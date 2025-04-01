Mansur Yavaş’tan Mahir Polat İçin Çağrı: “Tutuksuz Yargılanması Vicdani Bir Sorumluluktur”
Mansur Yavaş’tan Mahir Polat İçin Çağrı: “Tutuksuz Yargılanması Vicdani Bir Sorumluluktur”
İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Daha önce birçok kez kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mahir Polat, cezaevinden ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş ve anjiyo geçirmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, anjiyo sonrasında yeniden cezaevine gönderilen Mahir Polat için tutuksuz yargılanma çağrısında bulundu.
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İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Mahir Polat’ın sağlık sorunları olumsuz koşullar nedeniyle hızla kötüleşmişti.
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ABB Başkanı Mansur Yavaş da Mahir Polat için paylaşımda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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