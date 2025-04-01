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Mansur Yavaş’tan Mahir Polat İçin Çağrı: “Tutuksuz Yargılanması Vicdani Bir Sorumluluktur”

Mansur Yavaş’tan Mahir Polat İçin Çağrı: “Tutuksuz Yargılanması Vicdani Bir Sorumluluktur”

Mansur Yavaş
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 10:56

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı “yolsuzluk” soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha önce birçok kez kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mahir Polat, cezaevinden ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş ve anjiyo geçirmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, anjiyo sonrasında yeniden cezaevine gönderilen Mahir Polat için tutuksuz yargılanma çağrısında bulundu.

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İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Mahir Polat’ın sağlık sorunları olumsuz koşullar nedeniyle hızla kötüleşmişti.

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Mahir Polat’ın sağlık sorunları olumsuz koşullar nedeniyle hızla kötüleşmişti.

Cezaevinden hastaneye sevk edilmesine karar verilen ancak 40 saat sonra hastaneye götürülen Polat kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo geçirmişti.

Anjiyo sonrası hastanede kısa bir süre dinlendirilen Polat'ın tekrar cezaevine götürülmesi kamuoyunun tepkisini çekmişti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Mahir Polat için paylaşımda bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Mahir Polat için paylaşımda bulundu.

Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir” diyen Mansur Yavaş, “Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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