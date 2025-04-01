Mansur Yavaş’tan Mahir Polat İçin Çağrı: “Tutuksuz Yargılanması Vicdani Bir Sorumluluktur”

“Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir” diyen Mansur Yavaş, “Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür.” ifadelerini kullandı.