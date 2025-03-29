Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı: Avukatlarına Haber Verilmemiş
Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı: Avukatlarına Haber Verilmemiş
İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Altan Sancar, ''Hastaneye kaldırılan Mahir Polat anjiyoya alınıyor'' dedi.
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Tutuklu yargılanan Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı.
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Polat'ın avukatlarına haber verilmediği ortaya çıktı.
İşte o açıklama:
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mahir Polat'ın sağlık durumunu açıkladı.
İşte o paylaşım:
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Polat'ın sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım da gazeteci Altan Sancar'dan geldi. Sancar, ''Hastaneye kaldırılan Mahir Polat anjiyoya alınıyor'' dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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