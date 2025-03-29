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Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı: Avukatlarına Haber Verilmemiş

Cezaevinde Rahatsızlanan Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı: Avukatlarına Haber Verilmemiş

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.03.2025 - 23:01

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Altan Sancar, ''Hastaneye kaldırılan Mahir Polat anjiyoya alınıyor'' dedi.

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Tutuklu yargılanan Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı.

Tutuklu yargılanan Mahir Polat, 27 Mart günü yüksek tansiyon nedeniyle rahatsızlandığı açıklandı.

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Polat, 'Tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur' demişti.

Polat'ın avukatlarına haber verilmediği ortaya çıktı.

Polat'ın avukatlarına haber verilmediği ortaya çıktı.

Sosyal medyada açıklama yapan Polat'ın avukatı Erkam Erdem, son duruma ilişkin kendisine bilgi geldiğinin altını çizerek 'Avukat arkadaşımız görüşmek istediğince cezaevinde olmadığını, ambulansla hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Umarız beklediğimiz sevktir. Acil bir durum nedeniyle sevk edilmemiştir' dedi.

İşte o açıklama:

İşte o açıklama:

'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan Polat'ın kalp rahatsızlıkları sebebiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yeniden Silivri'ye götürülmesi tepki çekmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mahir Polat'ın sağlık durumunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mahir Polat'ın sağlık durumunu açıkladı.

Akdoğan paylaşımında, ''Dostumuz Mahir Polat tansiyon problemi nedeniyle 21.00’de cezaevi acile kaldırıldı. Ardından Mehmet Akif Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Şu anda tansiyonu normale döndü. Hayati bir tehlikesi bulunmamakta ancak Mahir Polat’ın daha fazla cezaevinde tutulması kabul edilemez.

Mahir Polat’ın sağlık sorunları ciddidir. Bunun sorumluluğunu kimse alamaz. Sizleri uyarıyorum.'' dedi.

İşte o paylaşım:

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Polat'ın sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım da gazeteci Altan Sancar'dan geldi. Sancar, ''Hastaneye kaldırılan Mahir Polat anjiyoya alınıyor'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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