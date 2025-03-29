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MHP'li İsimden Dikkat Çeken 'Mahir Polat' Çıkışı: ''Tutuklama Yerine Başka Tedbirler Düşünülmelidir''

MHP'li İsimden Dikkat Çeken 'Mahir Polat' Çıkışı: ''Tutuklama Yerine Başka Tedbirler Düşünülmelidir''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.03.2025 - 16:55

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Mahir Polat’ın cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması hakkında 'Ceza yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturmaları kapsamında 50 kişi ile birlikte tutuklanıp görevden alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturmaları kapsamında 50 kişi ile birlikte tutuklanıp görevden alındı.

Tutuklanan isimlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Bu konuda MHP'li isimden dikkat çeken bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yayımladığı bayram mesajında, İBB tutuklamalarıyla ilgili 'Kimin suçlu olup kimin suçsuz olduğu derhal tefrik ve temin edilmelidir. Hukuk herkese lazımdır' dedi. Bu ifadeler sonrası MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında Feti Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında Feti Yıldız, şu ifadelere yer verdi:

'Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın ne olduğunun tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek eyleme uygun hangi yaptırımın uygulanacağı sorularının cevaplandığı ve bu surette maddi gerçekliğe ulaşmanın hedeflendiği uzun ince bir yoldur. Son aylarda en çok duyduğumuz şey, masumiyet karinesi ve düşman ceza hukuku terimleridir. Anayasa 38/4’e göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Söz konusu düzenleme bir karineyi ifade eder. Karine aslında Ceza Muhakemesine yabancıdır. Ceza Muhakemesiyle çelişmeyen ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir.

Çoğu koruma tedbirinin özellikle kamu menfaati amacıyla hürriyeti kısıtlamanın, tutuklama koruma tedbirinin masumiyet karinesi ile ne ölçüde bağdaştığı aslında akademik bir tartışma konusudur. Ceza Yargılamasında “ölçülülük” ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir. Tutuklulara Düşman Ceza Hukukunun uygulandığı iddiası iğrenç bir iftiradan ibarettir. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur. Yeri gelmişken bir kez daha dile getirelim…. Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir.'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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