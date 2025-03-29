MHP'li İsimden Dikkat Çeken 'Mahir Polat' Çıkışı: ''Tutuklama Yerine Başka Tedbirler Düşünülmelidir''
MHP'li İsimden Dikkat Çeken 'Mahir Polat' Çıkışı: ''Tutuklama Yerine Başka Tedbirler Düşünülmelidir''
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Mahir Polat’ın cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması hakkında 'Ceza yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir' dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturmaları kapsamında 50 kişi ile birlikte tutuklanıp görevden alındı.
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında Feti Yıldız, şu ifadelere yer verdi:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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