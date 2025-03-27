Şehzadebaşı Camii İmamından Çok Konuşulacak Sözler: ''Demir Yumruğu Yersiniz, Akıllanın!''

İddialar sonrası çıkan tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu. Erdoğan, marjinal grupların Şehzadebaşı Camisi'nin yanındaki kabristanı yerle bir ettiğini söylemişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

''Ey Özgür Özel, herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar. Bu nasıl iştir? Bu kabristanları yıkmanın kime ne faydası var?

Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz? Hepsi tarih, hepsi eser olarak muhteşem eserler. Bu eserleri ne yazık ki bu ahlaksızlar, bu edep yoksunu namussuzlar orada gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. Orada tarih yatıyor.''