Şehzadebaşı Camii İmamından Çok Konuşulacak Sözler: ''Demir Yumruğu Yersiniz, Akıllanın!''
Şehzadebaşı Camii İmamından Çok Konuşulacak Sözler: ''Demir Yumruğu Yersiniz, Akıllanın!''
Şehzadebaşı Camii'nin imamı, cemaate verdiği vaazla gündeme geldi. İmamın camide cemaate söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Şehzadebaşı Camii imamı, İBB'ye yönelik operasyona karşı yapılan eylemleri hedef alarak, 'Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye’de bile bitti o iş. Türkiye’de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın' dedi.
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İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı’nda düzenlenen protestolar sırasında, eylemcilerin Şehzade Camii ve mezar taşlarına zarar verdiğini iddia etti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Şehzadebaşı Camii'ndeki mezarlığı ziyaret etmişti.
İmamın camide cemaate verdiği vaaz cep telefonuyla kaydedildi. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde camideki bazı kişilerin imamı desteklediği ve alkışladığı görüldü.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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