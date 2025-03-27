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Şehzadebaşı Camii İmamından Çok Konuşulacak Sözler: ''Demir Yumruğu Yersiniz, Akıllanın!''

Şehzadebaşı Camii İmamından Çok Konuşulacak Sözler: ''Demir Yumruğu Yersiniz, Akıllanın!''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.03.2025 - 12:45

Şehzadebaşı Camii'nin imamı, cemaate verdiği vaazla gündeme geldi. İmamın camide cemaate söylediği sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 

Şehzadebaşı Camii imamı, İBB'ye yönelik operasyona karşı yapılan eylemleri hedef alarak, 'Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye’de bile bitti o iş. Türkiye’de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın' dedi.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı’nda düzenlenen protestolar sırasında, eylemcilerin Şehzade Camii ve mezar taşlarına zarar verdiğini iddia etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Saraçhane Parkı’nda düzenlenen protestolar sırasında, eylemcilerin Şehzade Camii ve mezar taşlarına zarar verdiğini iddia etti.

İddialar sonrası çıkan tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu. Erdoğan, marjinal grupların Şehzadebaşı Camisi'nin yanındaki kabristanı yerle bir ettiğini söylemişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

''Ey Özgür Özel, herhalde senin de bir gün kabrini bu şekilde hazırlayacaklar ve senin de kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar. Bu nasıl iştir? Bu kabristanları yıkmanın kime ne faydası var?

Bunu hangi hakla nasıl yapıyorsunuz? Hepsi tarih, hepsi eser olarak muhteşem eserler. Bu eserleri ne yazık ki bu ahlaksızlar, bu edep yoksunu namussuzlar orada gelip yıkıyorlar. Bunlara eyvallah etmek mümkün değil. Orada tarih yatıyor.''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Şehzadebaşı Camii'ndeki mezarlığı ziyaret etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Şehzadebaşı Camii'ndeki mezarlığı ziyaret etmişti.

'Buranın kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı var' diyen Özel,' İBB olarak görev talebimiz var. Buradaki taşların her birinin onarılması lazım. Kültür Bakanlığı da vermiyor' demişti. 

Tartışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İBB Miras ekipleri zarar gören mezar taşlarını restore etti.

Cami içinde polislerle top oynayan İBDA-C üyelerinin ve güreş tutan kişilerin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Son olarak Şehzadebaşı Camii'nin imamı, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İmamın camide cemaate verdiği vaaz cep telefonuyla kaydedildi. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde camideki bazı kişilerin imamı desteklediği ve alkışladığı görüldü.

İmamın camide cemaate verdiği vaaz cep telefonuyla kaydedildi. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde camideki bazı kişilerin imamı desteklediği ve alkışladığı görüldü.

İmamoğlu'na destek vermek için yapılan eylemleri hedef alan Şehzadebaşı Camii'nin imamı, 'Hiç boşuna umutlanmayın oğlum. Suriye’de bile bitti o iş. Türkiye’de var ya demir yumruğu yersiniz, akıllanın! Aklınızı başınıza alın. İnsanlara hakaret ederek, küfür ederek değil dua ederek kurtulmalarına vesile olacağız inşallah' dedi.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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