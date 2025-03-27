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Büyükelçilikten Açıklama Geldi: Doktora Eğitimi İçin ABD'ye Giden Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı

Büyükelçilikten Açıklama Geldi: Doktora Eğitimi İçin ABD'ye Giden Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.03.2025 - 10:50

Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, iftira giderken yüzü maskeli 6 kişi tarafından gözaltına alındı. Olayın duyulması sonrası harekete geçen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

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Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olduğu öğrenilen Öztürk'ün dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya düşen güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

Sosyal medyaya düşen güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.

Konuya ilişkin Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği öğrenildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün yaptığı açıklamada, "Hamas'ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi" denildi. Öztürk'ün vizesinin sonlandırılması için gerekçe oluştuğu belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün yaptığı açıklamada, "Hamas'ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi" denildi. Öztürk'ün vizesinin sonlandırılması için gerekçe oluştuğu belirtildi.

Kardeşinin, Filistin gösterilerine destek vermesinden dolayı gözaltına alınmasına tepki gösteren Rümeysa Öztürk'ün ağabeyi Dr. Asım Öztürk, 'Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınamaktayım.' dedi.

Kız kardeşinin Filistin-İsrail hususundaki yaklaşımlarını eleştiren bir yazı kaleme aldığını belirten Dr. Öztürk, ICE polisini 'cadı avına çıkmakla' suçladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Boston'da gözaltına alınan Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 'ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir' ifadelerine yer verildi.

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, 'Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı.' ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında 'şu ana kadar hiç bir suçlama yapılmadığını' vurguladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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