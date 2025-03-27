Büyükelçilikten Açıklama Geldi: Doktora Eğitimi İçin ABD'ye Giden Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı
Büyükelçilikten Açıklama Geldi: Doktora Eğitimi İçin ABD'ye Giden Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı
Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, iftira giderken yüzü maskeli 6 kişi tarafından gözaltına alındı. Olayın duyulması sonrası harekete geçen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olduğu öğrenilen Öztürk'ün dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyaya düşen güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk'ün elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.
ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün yaptığı açıklamada, "Hamas'ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi" denildi. Öztürk'ün vizesinin sonlandırılması için gerekçe oluştuğu belirtildi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın