Büyükelçilikten Açıklama Geldi: Doktora Eğitimi İçin ABD'ye Giden Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı

Boston'da gözaltına alınan Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 'ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir' ifadelerine yer verildi.

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, 'Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı.' ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında 'şu ana kadar hiç bir suçlama yapılmadığını' vurguladı.