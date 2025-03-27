Kartalkaya'dan Sonra Bir Yangın da Uludağ'da: Kayak Merkezindeki Otelde Yangın Çıktı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kartalkaya'dan Sonra Bir Yangın da Uludağ'da: Kayak Merkezindeki Otelde Yangın Çıktı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu şampiyon sporcu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı. Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uludağ Kayak Merkezinde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.
Yangın sonrasında Bursa Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı 👇
Hayatını kaybedenlerden birinin milli kayak sporcusu Berkin Usta olduğu öğrenildi.
Uludağ'daki yangından görüntüler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın