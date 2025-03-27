onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kartalkaya'dan Sonra Bir Yangın da Uludağ'da: Kayak Merkezindeki Otelde Yangın Çıktı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kartalkaya'dan Sonra Bir Yangın da Uludağ'da: Kayak Merkezindeki Otelde Yangın Çıktı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

yangın
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.03.2025 - 07:59 Son Güncelleme: 27.03.2025 - 09:39

Bursa Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu şampiyon sporcu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı. Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uludağ Kayak Merkezinde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uludağ Kayak Merkezinde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. 

Otelin Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin ardından başlatılan denetimlerde kapatıldığı ve boş olduğu belirtildi.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otelde konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yangın sonrasında Bursa Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı 👇

Yangın sonrasında Bursa Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı 👇

Hayatını kaybedenlerden birinin milli kayak sporcusu Berkin Usta olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden birinin milli kayak sporcusu Berkin Usta olduğu öğrenildi.

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu şampiyon sporcu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı. Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uludağ'daki yangından görüntüler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
25
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın