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İddia: CHP'li Vekil Mahmut Tanal, Gözaltı Süresinin Uzatılma Nedenini Açıkladı

İddia: CHP'li Vekil Mahmut Tanal, Gözaltı Süresinin Uzatılma Nedenini Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 18:28

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü 143 adrese operasyon düzenlendiğini ve 106 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. 

CHP'li Tanal, ''Saraçhane’de gözaltına alınanların gözaltı süresi, yüzlerindeki şişlikler insin diye uzatıldı! '' dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de başlayan eylemlere katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eylemlerde göstermiş olduğu tavırlardan dolayı yurttaşın gönlünü kazandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Saraçhane'de başlayan eylemlere katılan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eylemlerde göstermiş olduğu tavırlardan dolayı yurttaşın gönlünü kazandı.

Eyleme katılanlara karşı 'babacan' tavırlar sergileyen Tanal'ın o anlara ilişkin görüntüleri sosyal meyda binlerce beğeni topladı.

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu olayın ardından CHP'li vekil Tanal'dan gözaltılara ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi.

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu olayın ardından CHP'li vekil Tanal'dan gözaltılara ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahmut Tanal, ''Saraçhane’de gözaltına alınanların gözaltı süresi, yüzlerindeki şişlikler insin diye uzatıldı! İşkencenin izleri kaybolsun diye hukuku, insan haklarını ayaklar altına aldılar! Bu mudur adalet? Bu mudur insanlık? Batsın sizin hukukunuz'' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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