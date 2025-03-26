İddia: CHP'li Vekil Mahmut Tanal, Gözaltı Süresinin Uzatılma Nedenini Açıkladı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahmut Tanal, ''Saraçhane’de gözaltına alınanların gözaltı süresi, yüzlerindeki şişlikler insin diye uzatıldı! İşkencenin izleri kaybolsun diye hukuku, insan haklarını ayaklar altına aldılar! Bu mudur adalet? Bu mudur insanlık? Batsın sizin hukukunuz'' diye yazdı.