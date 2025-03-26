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Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Adliyeye Sevk Edildi

Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Adliyeye Sevk Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 17:13

Yaptığı açıklama nedeniyle dün gözaltına alınan Youtuber ve yönetmen İlker Canikligil, adliyeye sevk edildi.

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İlker Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İlker Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videosunda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı toplu katliam (Order 66) uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından 'Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar' şeklindeki paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

Canikligil hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yönetmen İlker Canikligil adliyeye sevk edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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