Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videosunda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı toplu katliam (Order 66) uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca X hesabından 'Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar' şeklindeki paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.