Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Adliyeye Sevk Edildi
Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Adliyeye Sevk Edildi
Yaptığı açıklama nedeniyle dün gözaltına alınan Youtuber ve yönetmen İlker Canikligil, adliyeye sevk edildi.
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İlker Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
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Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından gözaltına alınmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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