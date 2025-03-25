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Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı

Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.03.2025 - 19:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil gözaltına alındı.

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Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.

Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı X‘ten duyuran İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, “İlker Canikligil, YouTube kanalında ‘alt sınıf’ olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘order 66’ (toplu katliam) uygulamasını gülerek anlatarak katliam çağrısında bulunmuştu” diye yazdı.

Canikligil, sosyal medyada tepki çeken yayında şunu demişti:

Canikligil, sosyal medyada tepki çeken yayında şunu demişti:

“Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Tepkiler üzerine hakkında soruşturma başlatılan Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Tepkiler üzerine hakkında soruşturma başlatılan Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Canikligil'in ''suç işlemeye alenen tahrik'' ve ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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