Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı
Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı
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Yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı.
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Canikligil, sosyal medyada tepki çeken yayında şunu demişti:
Tepkiler üzerine hakkında soruşturma başlatılan Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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