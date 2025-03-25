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Execute Order 66 Nedir? Star Wars Evreninde Jedi Düzenini Yıkan Emir "Order 66" Kim Tarafından Verildi?

Execute Order 66 Nedir? Star Wars Evreninde Jedi Düzenini Yıkan Emir "Order 66" Kim Tarafından Verildi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 13:36 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 13:40

Dünyaca ünlü Star Wars filmini duymayan yoktur! George Lucas tarafıdan yaratılan ve ilk kez 25 Mayıs 1977'de 20th Century Fox tarafından yayınlanan Star Wars (Yıldız Savaşları), orijinal üçlemeden bu yana kitaplar, televizyon dizileri, çizgi romanlar ve video oyunlarıyla dünyanın en popüler yapımları arasında yer alıyor. Jedi'lar ve Sith'ler arasındaki mücadelenin konu alındığı filmde Galaktik İmparatorluk adeta uzayın kapılarını açıyor. 

Filmde Güç'ü iyilik için kullanan Jedi ve karanlık tarafa geçen Sith'ler arasındaki dengeyi tamamen değiştiren 'Execute Order 66' ise sıklıkla merak ediliyor. Emir 66'nın ne olduğu, kim tarafından verildiği ve hangi filmde konu olduğu araştırılıyor. Peki, nedir bu 'Order 66'? 

İşte, detaylar...

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1977 yılından beri dünya çapında popüler kültür fenomeni haline gelen Star Wars serisinin filmlerinin izleme sırası bile alışılmışın dışındadır ve önemlidir!

1977 yılından beri dünya çapında popüler kültür fenomeni haline gelen Star Wars serisinin filmlerinin izleme sırası bile alışılmışın dışındadır ve önemlidir!

Her ne kadar ilk filmi 1977 yılında çıksa da hikayenin olay örgüsüne uygun bir şekilde izlemek istiyorsanız, uymanız gereken bazı kurallar var. Serinin ilk çıkan öncül filmlerinden önce hikayenin başını izlemeniz şart. 

İşte, Star Wars Serisinin İzleme Listesi 

  • 1. Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999)

  • 2. Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002)

  • 3. Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005)

  • 3.1. Solo: A Star Wars Story (2018) (İsteğe bağlı, Han Solo’nun geçmişi)

  • 3.2. Rogue One: A Star Wars Story (2016) (İsteğe bağlı, A New Hope’tan hemen önce)

  • 4. Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)

  • 5. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

  • 6. Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983)

  • 7. Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (2015)

  • 8. Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017)

  • 9. Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker (2019)

Gelelim, esas gündemimize: Nedir Bu Order 66?

Emir 66, 66. Klon Protokolü kapsamında yürütülen ve 'Execute Order 66' ile harekete geçirilen dünyaca ünlü Star Wars filminde yer alan kritik bir emirdir. George Lucas tarafından yaratılan ve ilk filmi 1977 yılında yayımlanan dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip seriden alıntılanan 'Execute Order 66', yani 'Emir 66' son dönemlerde adından söz ettiriyor. 

Peki Nedir Bu 'Order 66'? 

Execute Order 66, Star Wars evreninde, Klon Savaşları’nın sonlarına doğru verilmiş bir emirdir. 

Order 66 ile Jedi’lar 'Cumhuriyet’e ihanet eden hainler' olarak ilan edilir ve tüm klon askerlerine 'halk düşmanı' ilan edilen Jedi Şövalyelerini öldürme görevi verilir.

66. Klon Protokolü Kim Tarafından Başlatıldı? 'Emir 66'yı Kim Verdi?

Sith Lordu Darth Sidious (Palpatine) tarafından verilen emir, tüm klon askerlerine ve özellikle de Jedi Generallerinin yanında savaşan birliklere yöneltildi. 

Bu emirle birlikte Palpatine, kendisini Galactic Empire’ın İmparatoru ilan etmeden hemen önce binlerce yıldır süren Jedi Düzeni'ni tamamen ortadan kaldırmayı amaçladı. 

Order 66 Nasıl Uygulandı? 

Beyinlerine yerleştirilen çipler sayesinde klon askerleri, Sith Lordu Darth Sidious'un emrine karşı sorgusuz bir şekilde itaat etti. Böylece, Jedi'lar güvendikleri klon askerleri tarafından tuzağa düşürüldü ve öldürüldü. 

Anakin Skywalker, yani karanlık tarafın ünlü ismi Darth Vader, Order 66 kapsamında Jedi Tapınağı'na gitti ve buradaki tüm Jedi'ları katletti. Geride sadece Obi-Wan Kenobi, Yoda ve birkaç Jedi kaldı. 

Order 66 Hangi Star Wars Filminde Yer Alıyor?

2005 yılında vizyona giren efsanevi Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (Sith'in İntikamı) filminde yer alan bu olay, aynı zamanda serinin en trajik anlarından biri olarak biliniyor. Jedi Düzeni'nin yok olduğu film, Cumhuriyet'in yıkılışı ve Sith Lord tarafından Galactic İmparatorluk'un kurulduğu anları kapsıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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