Execute Order 66 Nedir? Star Wars Evreninde Jedi Düzenini Yıkan Emir "Order 66" Kim Tarafından Verildi?

Emir 66, 66. Klon Protokolü kapsamında yürütülen ve 'Execute Order 66' ile harekete geçirilen dünyaca ünlü Star Wars filminde yer alan kritik bir emirdir. George Lucas tarafından yaratılan ve ilk filmi 1977 yılında yayımlanan dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip seriden alıntılanan 'Execute Order 66', yani 'Emir 66' son dönemlerde adından söz ettiriyor.

Peki Nedir Bu 'Order 66'?

Execute Order 66, Star Wars evreninde, Klon Savaşları’nın sonlarına doğru verilmiş bir emirdir.

Order 66 ile Jedi’lar 'Cumhuriyet’e ihanet eden hainler' olarak ilan edilir ve tüm klon askerlerine 'halk düşmanı' ilan edilen Jedi Şövalyelerini öldürme görevi verilir.

66. Klon Protokolü Kim Tarafından Başlatıldı? 'Emir 66'yı Kim Verdi?

Sith Lordu Darth Sidious (Palpatine) tarafından verilen emir, tüm klon askerlerine ve özellikle de Jedi Generallerinin yanında savaşan birliklere yöneltildi.

Bu emirle birlikte Palpatine, kendisini Galactic Empire’ın İmparatoru ilan etmeden hemen önce binlerce yıldır süren Jedi Düzeni'ni tamamen ortadan kaldırmayı amaçladı.

Order 66 Nasıl Uygulandı?

Beyinlerine yerleştirilen çipler sayesinde klon askerleri, Sith Lordu Darth Sidious'un emrine karşı sorgusuz bir şekilde itaat etti. Böylece, Jedi'lar güvendikleri klon askerleri tarafından tuzağa düşürüldü ve öldürüldü.

Anakin Skywalker, yani karanlık tarafın ünlü ismi Darth Vader, Order 66 kapsamında Jedi Tapınağı'na gitti ve buradaki tüm Jedi'ları katletti. Geride sadece Obi-Wan Kenobi, Yoda ve birkaç Jedi kaldı.

Order 66 Hangi Star Wars Filminde Yer Alıyor?

2005 yılında vizyona giren efsanevi Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (Sith'in İntikamı) filminde yer alan bu olay, aynı zamanda serinin en trajik anlarından biri olarak biliniyor. Jedi Düzeni'nin yok olduğu film, Cumhuriyet'in yıkılışı ve Sith Lord tarafından Galactic İmparatorluk'un kurulduğu anları kapsıyor.