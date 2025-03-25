Execute Order 66 Nedir? Star Wars Evreninde Jedi Düzenini Yıkan Emir "Order 66" Kim Tarafından Verildi?
Dünyaca ünlü Star Wars filmini duymayan yoktur! George Lucas tarafıdan yaratılan ve ilk kez 25 Mayıs 1977'de 20th Century Fox tarafından yayınlanan Star Wars (Yıldız Savaşları), orijinal üçlemeden bu yana kitaplar, televizyon dizileri, çizgi romanlar ve video oyunlarıyla dünyanın en popüler yapımları arasında yer alıyor. Jedi'lar ve Sith'ler arasındaki mücadelenin konu alındığı filmde Galaktik İmparatorluk adeta uzayın kapılarını açıyor.
Filmde Güç'ü iyilik için kullanan Jedi ve karanlık tarafa geçen Sith'ler arasındaki dengeyi tamamen değiştiren 'Execute Order 66' ise sıklıkla merak ediliyor. Emir 66'nın ne olduğu, kim tarafından verildiği ve hangi filmde konu olduğu araştırılıyor. Peki, nedir bu 'Order 66'?
İşte, detaylar...
1977 yılından beri dünya çapında popüler kültür fenomeni haline gelen Star Wars serisinin filmlerinin izleme sırası bile alışılmışın dışındadır ve önemlidir!
Gelelim, esas gündemimize: Nedir Bu Order 66?
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