Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Şarkıcı Ceylan Kaya Tutuklandı
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Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Ceylan Kaya, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Aralarında Burcu Özberk ve Özcan Deniz'in de bulunduğu 9 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlanmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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