Otomobil Lastiklerinin Üzerindeki 4 Rakamın Önemli Bir Ayrıntıyı Gösterdiğini Biliyor musunuz?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kod, lastiğin yanağındaki DOT harfleriyle başlayan dizinin en sonunda yer alıyor.
İlk iki rakam üretim haftasını, son iki rakam üretim yılını gösteriyor.
Kodu göremiyorsanız lastiğin diğer yanağına bakın.
10 yaşını geçen lastikler, dişleri yeterli olsa bile değiştirilmeli.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın