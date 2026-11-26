Ceylan Kaya, halk müziği ve güncel soundları bir araya getiren eserleriyle tanınan şarkıcı. Kendisini 'halk müziğinin yeni jenerasyonu' ve 'modern türkücü' olarak tanımlayan sanatçı, yaklaşık 22 yıldır müzik sektöründe yer alıyor. Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyonda sunuculuk da yaptığı belirtiliyor.

Ceylan Kaya Kaç Yaşında?

Ceylan Kaya'nın doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda net olarak yer almıyor. Biyografik bilgilere göre sanatçının yaklaşık 43 yaşında olduğu belirtiliyor.

Ceylan Kaya Nereli?

Kaya'nın aslen Tuncelili olduğu ifade ediliyor. Sanatçı, müziğe olan ilgisinin ailesinden geldiğini, babasının da bağlama çaldığını çeşitli açıklamalarında dile getirmişti.