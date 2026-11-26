Ceylan Kaya Kimdir? Şarkıcı Ceylan Kaya Neden Tutuklandı?
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Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Ceylan Kaya, 26 Kasım 2026'da tutuklandı. Aynı soruşturmada adliyeye sevk edilen Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır gibi isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tutuklanan tek isim Kaya oldu. Gelişmenin ardından 'Ceylan Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?' soruları gündemde yerini aldı.
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Ceylan Kaya Kimdir?
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Ceylan Kaya Neden Tutuklandı?
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