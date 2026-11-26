Günün Fırsatı: Son 365 Günün En Düşük Fiyatına Gerileyen DJI Mic Mini Transmitter İndirimde!
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Vlog çekimlerinde, röportajlarda veya canlı yayınlarda profesyonel ve pürüzsüz ses kalitesi yakalamak isteyen içerik üreticileri için günün fırsatı kaçırılmayacak bir indirimle geldi! Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında son 365 günün en düşük fiyatına gerileyen DJI Mic Mini Transmitter (Siyah), 5.699,00 TL yerine tam %68 indirimle 1.799,00 TL etiket fiyatıyla satışta. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 26.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Gelişmiş gürültü bastırma teknolojisiyle kalabalık ve rüzgarlı ortamlarda bile kristal netliğinde ses kaydı sunuyor.
Ultra kompakt ve hafif Infinity Siyah tasarımıyla yakada ağırlık yapmadan konforlu bir kullanım sağlıyor.
DJI OsmoAudio ekosisteminin yanı sıra kamera, iPhone ve Android cihazlarla geniş uyumluluk sunuyor.
Vlog, sosyal medya içerikleri ve canlı yayınlar için kesintisiz kablosuz özgürlük tanıyor.
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